Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Britta erzählt Theo von ihren neuen WG-Plänen. (cg/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" will Britta die WG nicht länger mit David teilen. Chiara gibt in "Alles was zählt" ein Interview, das ihre Karriere fördern könnte. In "GZSZ" läuft eine neue Geschäftsidee von Nihat aus dem Ruder.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Klaas' Drohungen gegen Leyla prallen ab, und sie nutzt sie geschickt, um Jördis auf ihre Seite zu ziehen. Klaas fühlt sich von Jördis im Stich gelassen, die sich schützend vor ihre Tochter stellt. Elyas erkennt Leylas wahre Absichten und spricht bei Klaas ein gutes Wort für sie ein. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse in der Klinik. Amelie ist gerührt von Hennis Wunsch, dass sie alle zusammenbleiben sollen. Mit schwerem Herzen kündigt sie in Avignon und entscheidet sich, in Lüneburg zu bleiben. Doch ohne Job hat sie plötzlich viel Freizeit. Was soll sie nur machen, während alle anderen arbeiten? Als Julius mit einem eingegipsten Arm im Hotel auftaucht, sieht sie ihre Chance gekommen.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Helene lässt sich dazu überreden, es noch einmal mit einer Dating-App zu versuchen. Sie geht erneut auf ein Treffen mit einem Mann ein und ist überrascht, als plötzlich Günther vor ihr steht. Er erklärt, warum er auf dem App-Foto nicht gut zu erkennen ist. Helene nimmt es mit Humor und die beiden verbringen einen gemeinsamen Abend in der Disco. Als Günther sie zum Tanz auffordert, passiert etwas Unerwartetes. Erik bemerkt, wie traurig Katja über die erneute Trennung von Markus ist, und gesteht ihr schließlich, dass Markus diesmal nicht gelogen hat. Katja macht sich sofort auf den Weg zu Markus, aber er erklärt ihr, dass er erst einmal Abstand braucht. Er ist sich nicht sicher, ob ihre Beziehung noch eine Chance hat, und reist wehmütig ab.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia lenkt spielerisch von Benedikts Auseinandersetzung mit Valentin ab und vereitelt geschickt jeden Versuch, ihren Plan zu stören. Nachdem Sina Fynn die Wahrheit über seinen Vater erzählt hat, flieht der Junge aus der Schillerallee. Eine verzweifelte Suche beginnt. Britta ist entschlossen, die Dach-WG nicht länger mit David zu teilen. Um ihn loszuwerden, überschreitet sie persönliche Grenzen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani kann den Patienten nicht vergessen und gibt ihren Gefühlen wider besseres Wissen nach. Jenny ist schockiert, dass Simone Kilian als Justiziar eingestellt hat. Vergeblich versucht sie, Simone umzustimmen. Chiara stellt sich mit Anstand dem Interview für ein internationales Sportmagazin und durchlebt die Stationen ihrer beeindruckenden Karriere.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni lenkt sich mit Arbeit im Mauerwerk ab, doch dann wird sie mit dem drohenden Verlust ihres Jobs als Polizistin konfrontiert. Ein Zwischenfall mit dem Ordnungsamt bringt Nihat auf eine Geschäftsidee, die schnell außer Kontrolle zu geraten droht.