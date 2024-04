Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Imani droht in flagranti erwischt zu werden. (cg/spot)

SpotOn News | 03.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" verpasst Franka einen wichtigen Interview-Termin. Valentin entgeht in "Unter uns" eine Chance, mit Cecilia zusammenzukommen. In "Alles was zählt" weiß Imani nicht, ob sie ihren Gefühlen trauen kann.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben ist frustriert: Tina ist nicht erreichbar, Lilly ist auf ihrem eigenen Trip, und Michael hält ihn mit einem Job am Westerndorf hin, während er gleichzeitig in der Presse ein Werbeevent ankündigt. In einem impulsiven Moment veröffentlicht Ben als "AngryRider" einen wütenden Post gegen Michael und löst damit einen Shitstorm aus. Franka verpasst wegen einer Autopanne ein Interview mit einer Reporterin der NOZ. Doch der Schülerpraktikant Joe vertritt sie überraschend gut und sorgt für positive Schlagzeilen.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natalie ist enttäuscht, als Vincent einen geplanten Ausritt mit ihr absagt, um seinen Liebeskummer allein zu bewältigen. Als sein Pferd ohne ihn zurückkehrt, machen sich Ana und Natalie große Sorgen. Bei der Suche erkennt Greta, dass Natalie stark in Vincent verliebt ist, und ermutigt sie, offensiver zu sein. Helene betrachtet ihren Abend mit Günther als Date, doch seine Reaktion verunsichert sie. Sie beschließt, keine weiteren Schritte zu unternehmen, aber als sie ihm erneut begegnet, wirft sie ihre Bedenken über Bord.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Valentin verpasst eine Gelegenheit, mit Cecilia näher zu kommen, und als er seinen Fehler bemerkt, scheint es bereits zu spät zu sein. Sina und Bambi finden Fynn in einem kritischen Zustand. Nun müssen alle zusammenarbeiten, um ihm zu helfen. Der Abend mit Patrizia macht Benedikt überraschend viel Spaß, was auch Ute nicht entgeht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Jenny versucht, sich mit Kilian zu arrangieren, testet seine Gier Simones Vertrauen. Isabelle überzeugt Charlie von der Bedeutung des Steinkamp-Kaders, und Deniz erkennt schließlich Charlies Potenzial. Imani bereut, ihren Gefühlen nachgegeben zu haben, und betrachtet es als Fehler, der nicht wieder passieren sollte – oder vielleicht doch…?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia und Paul freuen sich auf ihre Verabredung. Obwohl sie behaupten, es sei kein Date, wird klar, dass sie gut miteinander auskommen. Doch dann entdeckt Alicia einen Hinweis, der alles ändert. Erik unterstützt Toni und ist überzeugt, dass man sie unfair behandelt. Er rät ihr, rechtlichen Beistand wegen des Disziplinarverfahrens zu suchen. Kann Toni dadurch neuen Mut schöpfen?