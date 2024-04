Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Natalie nimmt Vincent mit ihrer lockeren Art das schlechte Gewissen.

04.04.2024

In "Rote Rosen" geht die Zusammenarbeit zwischen Amelie und Julius schief. Natalie schafft es in "Sturm der Liebe", Vincent zu verführen. In "GZSZ" plant Laura mit Moritz eine Überraschung für Yvonne.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Zusammenarbeit zwischen Amelie und Julius geht daneben. Amelie zweifelt an sich: Sollte sie doch lieber Hausfrau und Mutter sein, besonders für Henni? Johanna widerspricht energisch: Amelie sollte weiter arbeiten! Also übernimmt Amelie die Leitung des Restaurants "Carlas". Jördis ist erleichtert, als ein Pfleger zugibt, die Sepsis bei der Patientin verursacht zu haben. Doch dann beschuldigt Leyla ihre Mutter für ihre schlechte sportliche Leistung und vermisst familiären Rückhalt. Mit schwerem Herzen beendet Jördis die Beziehung zu Klaas, um sich ganz ihrer Familie zu widmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natalie gelingt es endlich, Vincent zu verführen, aber danach spielt sie locker und unverbindlich. Innerlich hofft sie jedoch darauf, dass Vincent und sie bald ein richtiges Paar werden. Als sie Ana und Vincent in einer unangenehmen Situation sieht, wird ihr schmerzhaft bewusst, dass er noch nicht über Ana hinweg ist. Philipp macht sich Sorgen, dass Ana ihn für einen Erbschleicher hält. Natalie versucht, ihm seine Angst zu nehmen und sein Selbstvertrauen zu stärken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ein Zeuge belastet Paco im Fall der Körperverletzung. Stella ist überzeugt, dass der Zeuge lügt, aber wie kann sie das beweisen? Patrizia hat fragwürdige Ideen. Henry hofft bei einem Sehtest seine Arbeitsfähigkeit zu beweisen, doch David macht ihm klar, wie schlecht seine Chancen stehen. Cecilia und Valentin genießen ihre Beziehung, aber die Frage bleibt quälend: Wie wird Paula auf sie als Paar reagieren?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian schafft es, Simone zu verunsichern und ihr Misstrauen gegenüber Jenny zu verstärken. Charlie ist entschlossen, Deniz von sich zu überzeugen, besonders als Simone unerwartet auftaucht. Doch Charlie übertreibt es. Während Imani den Abstand wiederherstellen möchte, möchte ihr Patient die Nähe nicht aufgeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne versucht trotz Lauras baldiger Abreise aus Berlin stark zu bleiben. Als Laura sieht, wie stark ihre Mutter ist, plant sie mit Moritz eine Überraschung für sie. Maren versucht, ihren Fehler wiedergutzumachen, wird aber von Michi erwischt und muss die Wahrheit gestehen. Wird sie ungeschoren davonkommen?