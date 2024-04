Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Bei einer Infoveranstaltung verliert Michael (r.) die Geduld. (cg/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" verliert Michael wegen der Bürgerinitiative gegen das Westerndorf die Geduld. Vivien will Tobias in "Unter uns" mit einer Party überraschen. In "GZSZ" erfährt Emily, dass Paul Liebeskummer hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Michael bleibt zunächst gelassen gegenüber der Bürgerinitiative, die sich gegen das Westerndorf ausspricht. Doch als er mit der deutschen Bürokratie konfrontiert wird, ändert sich seine Einstellung. Bei einer Informationsveranstaltung platzt ihm schließlich der Kragen, und er sagt das Westerndorf ab. Dies führt dazu, dass Carla sich übergangen fühlt. Amelie überrascht Jorik, indem sie beschließt, vorerst im Hotel zu übernachten, um sich ganz auf ihren Job als Restaurantchefin konzentrieren zu können. Britta erinnert Amelie daran, dass sie ihre Familie nicht vernachlässigen sollte. Trotzdem hindert sie Jorik nicht daran, mit ihr nach einer gemeinsamen Wohnung zu suchen. Doch ist das wirklich Amelies Wunsch?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo ist überzeugt davon, dass Lale die Prüfung bei ihrer Fortbildung mit Bravour bestanden hat. Doch als sie zurückkommt, ist sie völlig aufgelöst und erzählt, dass sie ihren Spickzettel nicht rechtzeitig finden konnte. Theo gesteht ihr schließlich, dass er den Spickzettel vorher entwendet hat. Lale ist darüber sehr verärgert und glaubt, wegen ihm die Prüfung nicht bestanden zu haben. Doch dann erhält sie einen unerwarteten Anruf von ihrem Lehrer.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien plant, Tobias mit einer Party zu überraschen, um ihm eine Freude zu machen. Doch der Abend nimmt eine unerwartete Wendung, als Vivien plötzlich in Gefahr gerät. Nachdem Henry seinen Sehtest bestanden hat, ist er optimistisch, dass seine Beziehung zu Nadine noch eine Zukunft hat. Doch ein Streit mit Ronja bringt alles ins Wanken. Stella ist fest davon überzeugt, dass sie Paco ohne finanzielle Hilfe ihrer Mutter unterstützen kann. Doch Paco zweifelt daran, ob Stella die Herausforderung alleine bewältigen kann.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, doch eine Begegnung mit Kilian durchkreuzt seine Pläne. Chiara plant, Ava mit einer besonderen Überraschung eine wichtige Mitteilung zu machen. Charlie hat es dank Isabelles Unterstützung geschafft, in den Kader aufgenommen zu werden. Allerdings hat sie großen Respekt vor den bevorstehenden Veränderungen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura fühlt sich am Vorabend der Agentur-Eröffnung unwohl, daher sucht Emily bei Paul Zuflucht, um sich nicht anzustecken. Dabei erfährt sie von Kate, dass Paul Liebeskummer hat, und Emily kann ihn etwas aufmuntern. Jonas ist entschlossen, sich an seinem Geburtstag nicht von der Wohnungssuche die Laune verderben zu lassen, obwohl sein größter Wunsch eine eigene Wohnung wäre. Da haben Luis und Flo eine Idee.