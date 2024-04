Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" lässt sich Helene von Günther überreden, an einem Darts-Turnier teilzunehmen. Tobias bangt in "Unter uns" um Viviens Leben und bei "GZSZ" fängt sich Emily einen Tadel von Katrin ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jorik strengt sich an, eine passende Wohnung zu finden, aber Amelie scheint an allem etwas auszusetzen zu haben. Er beginnt zu zweifeln, ob Amelie überhaupt mit ihm und Henni zusammenziehen möchte. Elyas hat ein Treffen zwischen Mo und seiner ehemaligen Dozentin Lilo organisiert, die Duftstoffe vertreibt und ein potenzieller Partner für Mos Duft-Start-up ist. Obwohl Mo zunächst skeptisch ist, verläuft das Treffen gut. Als Julius bemerkt, wie Mo von Lilo schwärmt, wird er eifersüchtig.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Günther überredet Helene, gemeinsam an einem Darts-Turnier in Bichlheim teilzunehmen. Doch als sie zusammen trainieren wollen, taucht überraschend Günthers Freundin Tonia auf, die ein Zimmer im "Fürstenhof" gemietet hat. Günther ist darüber nicht erfreut, da er eine brisante Lüge vor Tonia verbirgt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias sorgt sich um Vivien, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Als ihr Zustand sich verschlechtert, steht Tobias vor einer schweren Entscheidung. Ringo erkennt, dass Fynn das Bedürfnis hat, seine Mutter zu kontaktieren, aber Easy ist dagegen, um Fynn weitere Enttäuschungen zu ersparen. Nadine fordert Henry auf, seinen Betrug beim Sehtest selbst zu melden, doch als er es nicht tut, sieht sie sich gezwungen, einzugreifen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Bens Verletzung hat größere Auswirkungen als gedacht, was Kim verärgert und Maximilian zu überraschenden Entscheidungen führt. Chiara entscheidet sich trotz Avas Notfall dafür, auf sie zu warten, bis ihre eigenen Verpflichtungen ihre Pläne durchkreuzen. Hanna und Yannick realisieren erneut, dass Kilian und Isabelle eine besondere Verbindung teilen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily bekommt von Katrin eine Standpauke, als sie verspätet zu den Eventvorbereitungen erscheint. Unbeeindruckt hilft Emily auf den letzten Metern mit. Wird das Event ein Erfolg? Während Luis und Flo erkennen, dass sie Jonas zu viel zugemutet haben, ist Jonas von den vielen Glückwünschen seiner Fans überwältigt, als er sein Explorefriends-Profil überprüft. In seinem ersten Post seit seinem Unfall dankt er seinen Fans.