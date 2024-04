Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" lehnt Franka Marvins Heiratsantrag ab. Paco arrangiert in "Unter uns" hinter Stellas Rücken ein heimliches Treffen. In "Alles was zählt" gelingt es Kilian, Simone zu manipulieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin macht Franka einen Heiratsantrag, den sie ablehnt. Dies verletzt Marvin so sehr, dass er im Streit behauptet, Franka sei selbst schuld am Verlust ihres Kindes. Obwohl Marvin diese Worte sofort bedauert, sind sie ausgesprochen. Zum Glück sind ihre Freunde für sie da, um zuzuhören und zu unterstützen. Während Julius wegen Liebeskummers nach Berlin geht, versucht Amelie, sich als Chefin in Gunter's Geschäft zu etablieren, aber er durchschaut ihre Absichten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Helene ist überrascht von Tonias Annäherungsversuch und macht deutlich, dass sie zwar in einer offenen Ehe mit Günther lebt, aber kein Interesse daran hat, seine Freundinnen zu sein. Empört erzählt sie Günther davon, der jedoch nicht versteht, warum sie sich so aufregt. Als er sie beim Darts-Training als spießig bezeichnet, ist Helene endgültig verärgert. Erik erkennt, dass er mit Michael beim Darts-Turnier keine Chance gegen Yvonne und Greta hat, aber sein Ehrgeiz treibt ihn an, ihre Wurftechnik zu verbessern und das Geheimnis von Gretas Trick zu entdecken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute beobachtet die Annäherung zwischen Benedikt und Patrizia, was zu einem Streit mit Benedikt führt. Paco trifft sich heimlich mit einer vermeintlichen Zeugin, ohne zu wissen, dass er beobachtet wird. Theo möchte mit Britta den nächsten Schritt in ihrer Beziehung machen, aber Britta muss ihm einen Korb geben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian manipuliert Simone erfolgreich, damit sie gemeinsam mit ihm die Pharmafirma gründet. Deniz gerät unter Druck und muss handeln, aber Leyla erfährt die Wahrheit zu früh. Imani lügt bei der Arbeit, um ihre Affäre mit einem Patienten fortzusetzen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Emily den Flirt mit Julian genossen hat, fragt sie sich, was das für sie bedeutet. Sie merkt jedoch bald, dass sie in ihrem Leben nichts vermisst. Michi erfährt überrascht, dass er bei einem Radio-Quiz in der Vorauswahl ist, und bereitet sich mit Hilfe von Luis und Yvonne darauf vor.