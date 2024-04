Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Franka nimmt Marvin übel, dass er nicht für sie da war. (cg/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" nimmt Franka Marvin übel, dass er nicht für sie da war, als sie eine Fehlgeburt hatte. Helene hat in "Sturm der Liebe" einen nahen Moment mit Günther. In "GZSZ" ärgert sich Yvonne über einen verpassten Geldgewinn.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka ist verärgert darüber, dass Marvin nicht für sie da war, als sie eine Fehlgeburt erlitt. In ihrer Verletzung sucht Marvin ungewöhnlicherweise Trost bei Leyla, die zuvor sein Handy stummgeschaltet hatte. Leyla plagt ein schlechtes Gewissen, und sie gesteht Marvin die Wahrheit. Hendriks Rückkehr aus Boston verzögert sich, was Britta dazu bringt, versehentlich ein Paket für Joe zu öffnen, das ein Buddelschiff enthält, das Joe von einem älteren Herrn geerbt hat. Als Hendrik schließlich im Rosenhaus ankommt, konfrontieren ihn Britta und Joe mit der Angelegenheit, aber Joe fühlt sich überfordert und weicht aus.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Helene bedauert zutiefst, dass sie Günther mit einem Dartpfeil verletzt hat und ärgert sich vor Katja über ihren Kontrollverlust. Sie entschuldigt sich bei Günther, der sich ebenfalls entschuldigt, sie als spießig bezeichnet zu haben, und ihr Komplimente macht. Tonia stört jedoch plötzlich ihre vertraute Zweisamkeit, was Helene das Gefühl gibt, fehl am Platz zu sein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Henry weigert sich weiterhin, sich mit dem möglichen Verlust seiner Berufung auseinanderzusetzen. Ute ist besorgt über Benedikts möglichen Gefallen an einem Leben mit Patrizia nach einer verletzenden Bemerkung von ihm. Paco ist dankbar für Davids Unterstützung und Deckung vor Stella.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leyla ist enttäuscht über Deniz' Lügen, während Chiara sich erneut für sie bei Simone einsetzt. Maximilian versucht motiviert, Ben im Lieblingspunkt zu vertreten, merkt jedoch schnell, dass er kein adäquater Ersatz ist. Isabelle entwickelt eine Idee, um von Chiaras und Avas Plänen zu profitieren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul nimmt Nihats Bitte an, sein Sportprogramm auszuprobieren, um auf andere Gedanken zu kommen, und bittet Erik und Michi, ihn zu begleiten. Als es schwieriger ist als erwartet, hilft Paul gerne Luis aus. Yvonne bedauert es, die Chance auf den Geldgewinn verpasst zu haben, und spendet zusammen mit Gerner einen großzügigen Betrag für den Umbau.