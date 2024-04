Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 15.04.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" lädt Werner Günther zu einem Champagner-Dinner ein. Fynn will in "Unter uns" seine Vergangenheit hinter sich lassen. In "Alles was zählt" ist Chiara schockiert über Simones Drohungen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem sie sich geküsst haben, reden Jördis und Klaas endlich offen miteinander und entscheiden, sich Zeit zu lassen. Dies erleichtert den Umgang zwischen Jördis und Klaas im Krankenhaus. Bei der Behandlung einer obdachlosen Frau entdeckt Jördis eine Telefonnummer in deren Besitz und überlegt, ob sie deren Verwandte kontaktieren soll. Joe teilt Hendrik seine Trauer um den verstorbenen Skipper Piet mit. Sam entdeckt Louisa's alten Pass bei Klaas und nimmt ihn mit. Joe, überrascht von der Existenz einer verstorbenen Tante, konfrontiert Hendrik und beschuldigt ihn der Lügen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner lädt Günther zu einem Champagner-Dinner ein, aber aufgrund einer Dartverletzung kann Günther nicht teilnehmen. Daher lädt Tonia spontan Helene ein, die nicht nein sagen kann. Die beiden erleben einen angenehmen Abend, was Helene dazu bringt, Günthers Betrug nicht länger zu tolerieren und über das Ende ihrer Scheinehe nachzudenken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach ihrer Rückkehr in die Schillerallee stellt Vivien Leo den neuen Nachbarn vor, was eine bedeutsame Veränderung nach sich zieht. Henry erkennt nach beruflichen Rückschlägen, dass er immer noch Gefühle für Nadine hat, und fragt sich, ob ihre Beziehung noch eine Chance hat. Sina und Easy glauben, dass Fynn in der Schillerallee eine Zukunft hat, bis Sinas Besuch aus Fynns Vergangenheit auftaucht.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara ist schockiert über Simones Drohungen und überlegt, ob sie bei ihrer Entscheidung bleiben soll. Isabelle befürchtet, dass der Girlsclub zerbricht und vertieft sich in ihre Arbeit, um ihre wahren Gefühle vor den Freundinnen zu verbergen. Die Zusammenarbeit von Kim und Maximilian im Lokal erweist sich als schwierig, was die Frage aufwirft, wie lange dies gutgehen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos hat die Hoffnung auf Freiheit aufgegeben, und auch Alicia ist verzweifelt, weil sie ihm nicht helfen kann. Paul bemüht sich, Alicia zu unterstützen, während Michi schockiert ist über Katrins und Tobias' Plan, eine Falschaussage zu machen.