16.04.2024

In "Sturm der Liebe" plant Ana, das Gestüt wieder aufleben zu lassen. Sina glaubt in "Unter uns" an ein Happyend für Fynn und seine Mutter. In "Alles was zählt" glaubt Jenny, hinter Kilians Sabotageplan im Krankenhaus gekommen zu sein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist überzeugt, dass seine Beziehung zu Franka sich normalisiert hat, doch Franka hat die Fehlgeburt emotional noch nicht verarbeitet. Während Marvin sich Kinder wünscht, zieht Franka sich zurück. Merle bringt einen neuen Trend aus Costa Rica nach Lüneburg: das Umarmen fremder Menschen. Gunter findet das Konzept absurd, aber Merle überredet ihn zu einer Wette, um die positiven Effekte des Umarmens zu beweisen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana überdenkt ihre Leidenschaft und Zukunft nach einem Gespräch mit ihrer Mutter. Trotz ihrer Liebe zu Pferden und einem früheren Sturz, ermutigt Natalie sie, wieder zu reiten. Auf Apollo empfindet Ana pure Freude, und Philipp weist sie auf die Möglichkeit hin, das ehemalige Gestüt Gut Thalheim wiederzubeleben, was Ana fasziniert in Erwägung zieht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David reflektiert seinen One-Night-Stand mit Vivien und spürt nach der Begegnung mit Leo, dass Fragen zur Vaterschaft noch offen sind. Henry akzeptiert seine Situation und ist entschlossen, seine Zukunft zu gestalten, mit dem klaren Ziel, Nadine zurückzugewinnen. Sina hofft auf ein glückliches Ende für Fynn und seine Mutter, doch deren Treffen verläuft unerwartet.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny vermutet, dass Kilian hinter einem Sabotageakt im Krankenhaus steckt und versucht, Simone zu warnen, allerdings ist die Situation anders als erwartet. Chiara findet Trost bei Ava und ihren Freundinnen nach ihrer Enttäuschung über Simone. Leyla möchte, dass Isabelle sie unterstützt, doch fühlt sich zurückgesetzt, als sie erfährt, dass Isabelle sich auch um eine andere Eisläuferin kümmert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Katrin sind verwirrt darüber, wie Carlos ohne Konsequenzen aus der Situation herauskommen konnte, obwohl er Katrin und Tobias geschadet hat. Unterdessen scheint Carlos die Lage zu seinen Gunsten zu nutzen.