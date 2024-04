Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Gunter verliert die Wette gegen Merle, die nicht ganz fair gespielt hat. (cg/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" verliert Gunter seine Wette gegen Merle. Theo ist in "Sturm der Liebe" enttäuscht von seiner ersten Therapiesitzung. In "GZSZ" fällt Lilly die angespannte Atmosphäre zwischen Maren und Michi auf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle gewinnt die Wette gegen Gunter, der meint, sie habe dabei geschummelt. Am Ende umarmen sich beide jedoch auf dem Salzmarkt. Mo wird aufgefordert, sein "Heidesommer" Wäscheduft in einem Video zu bewerben und seine Inspiration dafür zu erklären. Um Gerüchte zu vermeiden, gibt Mo fälschlicherweise Jördis statt Julius als seine Muse an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik ist offiziell enttäuscht über die Absage von Yvonnes Turnier, aber insgeheim erleichtert, da er bei einer Niederlage die Schuhe seiner Frau hätte reinigen müssen. Unerwartet bekommt er jedoch eine neue Partnerin für das Turnier. Theo kommt enttäuscht von seiner ersten Therapiesitzung zurück, weil der Therapeut immer wieder ein Thema ansprach, das Theo am liebsten meiden würde.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia entwickelt nach dem Verlust ihres Pferdes neue Gefühle für Benedikt aufgrund der entstandenen emotionalen Nähe. Vivien und Tobias hoffen, dass Tobias Leos biologischer Vater ist, während David eine starke Verbindung zum Kind spürt. Fynn zweifelt an der Liebe seiner Mutter, aber Sina könnte der Schlüssel zur Heilung ihrer gestörten Beziehung sein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone verärgert Jenny, indem sie mit Kilian ein Unternehmen gründet. Jenny glaubt, dass Kilian Simone manipuliert. Deniz konzentriert sich auf Leyla und vernachlässigt Charlie, was Zweifel an seiner Fähigkeit als Trainer weckt. Imani hadert mit ihrem Gewissen wegen ihrer Affäre und überlegt, diese zu beenden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia versucht Carlos zu überzeugen, von seinem Racheplan gegen Katrin und Tobias abzusehen, und erreicht ihn kurzzeitig. Doch dann stößt Carlos auf eine unangenehme Wahrheit. Lilly kehrt aus London zurück und bemerkt die angespannte Atmosphäre zwischen Maren und Michi. Um die Stimmung zu heben, verrät Lilly Maren spontan eine Neuigkeit über die Familie.