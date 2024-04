Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Jonas' Gefühle für Flo sind ungebrochen. (cg/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" wird Hendrik immer mehr mit seiner verstorbenen Schwester Luisa konfrontiert. Der Girlsclub organisiert in "Alles was zählt" eine Überraschung für Chiara und Ava. In "GZSZ" bietet Flo Jonas ihre Unterstützung an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik muss sich mit dem Verlust seiner Schwester Luisa auseinandersetzen, besonders als er eine Patientin mit einer ähnlichen Erkrankung operieren soll. Seine Emotionen brechen hervor, nachdem Klaas ihm ein altes Video von Luisa zeigt. Ceyda reist nach Lüneburg, um die Ehe ihres Sohnes zu stabilisieren, was Jördis unter Druck setzt und sie dazu bringt, sich zurückzuziehen. Ihre Meinung ändert sich jedoch, als sie sieht, wie Mo sie gegenüber Ceyda verteidigt, woraufhin sie ihm ihre Liebe gesteht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Günther möchte die Spannungen aufgrund der Scheidung mildern und plant eine romantische Überraschung für Tonia. Tonia ist jedoch mehr an einem True-Crime-Podcast mit Helene interessiert. Als Günther Helene darauf anspricht, setzt diese ihn gekonnt in seine Schranken. Theo ist erfreut, dass seine App von einem Onlinedienst gelistet wird, aber der Verkauf stockt. Er sucht nach Wegen zur Absatzsteigerung. Michael, der an einem Artikel arbeitet, hilft Theo, eine erfolgreiche Marketingstrategie zu entwickeln.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella erkennt die Ausweglosigkeit ihrer Situation in Pacos Rechtsfall und entscheidet sich für einen drastischen Schritt im Namen der Gerechtigkeit. Nachdem Benedikt früher als erwartet aus einem Deal mit Patrizia entlassen wird, vermutet Ute, dass mehr hinter der Sache steckt.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Der Girlsclub organisiert eine Überraschung für Chiara und Ava mit einem unerwarteten Gast. Charlie hadert mit dem Gedanken, ihre Drohung wahrzumachen, und steht vor weiteren Problemen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas bemüht sich, Distanz zu Flo zu halten, begegnet ihr jedoch ständig. Als er kurz davor ist, etwas über das Projekt seiner Freunde herauszufinden, lenkt Flo ihn geschickt ab. Emily, Katrin und Moritz sind eifrig bei den Vorbereitungen für ihr Großprojekt, bis Katrin durch ihren schlechten Gesundheitszustand einen reputationsgefährdenden Fehler begeht.