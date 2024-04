Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Helene (r.) gerät vor Tonia (l.) in Erklärungsnot. (cg/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" fragt sich Helene, ob sie Günther tatsächlich vergessen kann. Ute verteidigt Benedikt in "Unter uns" gegen die Anschuldigungen der Nachbarschaft. In "Alles was zählt" lässt sich Maximilian auf einen folgenschweren Deal ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle rät Franka, mit Marvin über ihren Kinderwunsch zu sprechen. Der kann Frankas Bedenken, dass er sich nur eine heile Familie wünscht, weil er selbst nie eine hatte, zerstreuen. Aber dann wird Franka klar, dass eine Familie Marvins Karriere im Weg stehen würde und sie trifft eine harte Entscheidung. Mo bekommt mit, wie sehr Julius unter Mos erfundener Wäscheduft-Geschichte leidet und macht ihm ein rührendes Geschenk. Von Mos Seite eine rein freundschaftliche Geste, doch Jördis nimmt eine Innigkeit bei den beiden Männern wahr, die sie irritiert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Günther bedauert die schlechte Stimmung zwischen Helene und ihm und geht einen Schritt auf sie zu. Zunächst lässt sie ihn abblitzen, doch als er sie erneut zum Tanz auffordert, kann Helene nicht widerstehen. Wider Willen klopft ihr Herz erneut ein wenig höher. Wenig später realisiert auch Tonia, dass Helene nach wie vor Gefühle für Günther hat. Yvonne schlägt Erik verführerisch vor, ihre freie Zeit als Paar zu genießen. Doch am nächsten Tag nutzt sie ihn geschickt aus, um mit Greta für das Turnier üben zu können. Ist ein neuer Ehestreit bereits vorprogrammiert?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute verteidigt Benedikt gegen die Anschuldigungen der Nachbarschaft. Bald muss sie jedoch erkennen, dass es mehr als nur eine Art der Untreue gibt. Nach Ringos Ansage ist Fynn entschlossen, sich eigenständig eine neue Unterkunft zu suchen und landet stattdessen in den Armen seiner Mutter. Henrys Traum vom eigenen Fitnessstudio überrascht die Schillerallee. Ist vielleicht mehr als nur ein beruflicher Neuanfang für Henry möglich?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones Auftauchen löst bei Chiara Verunsicherung aus. Richard und Justus setzen alles daran, Kilian auf die Schliche zu kommen – bis Simone Richards Hoffnung auf Versöhnung zerschlägt. Maximilian gerät in Zugzwang, als Getränke für eine Party fehlen und geht einen folgenschweren Deal ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas versucht Flo davon zu überzeugen, dass er keine Gefühle mehr für sie hat. Um seinen Worten endgültig Nachdruck zu verleihen, behauptet er sogar, eine Freundin zu haben. Nihat ist aus London zurück. Lilly freut sich sehr über das Wiedersehen und die gemeinsame Zukunft.