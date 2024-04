Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Marvin und Franka finden zu ihrer Leichtigkeit zurück. (cg/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" versöhnt sich Franka wieder mit Marvin. Charlie will in "Alles was zählt" etwas gegen ihre Mietschulden unternehmen. In "GZSZ" muss Carlos einen herben Rückschlag einstecken.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka plant, sich von Marvin zu trennen, da sie befürchtet, dass ihr Wunsch nach Kindern seine Karriere beeinträchtigen könnte. Marvin überzeugt sie jedoch, dass sie keine Angst haben muss, und beide finden wieder zueinander. Ben ist gespannt auf das Wiedersehen mit Tina und Louis aus Andalusien und macht Platz, indem Lilly wieder zu Britta zieht. Lillys Beweggründe könnten jedoch nicht so selbstlos sein, wie sie vorgibt. Britta versucht, Lillys wahre Intentionen zu entdecken, während Ben erfährt, dass Tinas Rückkehr sich verschiebt.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons drängt Günther dazu, seine Vortäuschung mit Helene zu beenden und Tonia die Wahrheit zu offenbaren. Günther, der tief in seinen Lügen verfangen ist, möchte Tonia jedoch nicht verlieren und nimmt seinen Ehering ab, um seine Trennung von Helene zu demonstrieren. Diese Geste führt jedoch bald zu Problemen. Natalie ist überglücklich, als Vincent sie in Gegenwart von Katja als seine Freundin anerkennt. Ana und Philipp sind abgelenkt und bemerken nicht, wie das Pony Pepe Anas neue Strohtasche verspeist, was möglicherweise Folgen haben könnte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist eifersüchtig aufgrund der Nähe zwischen Patrizia und Benedikt und konfrontiert ihren Mann, der sie mit einer schockierenden Wahrheit konfrontiert. Tobias, Vivien und David stellen sich gemeinsam dem Ergebnis des Vaterschaftstests, während tiefere emotionale Konflikte innerhalb der Lassners aufkommen. Theo befürchtet, dass Paula in ihrer WG unglücklich ist, was sich bestätigt, als sie bei einem Grillabend fehlt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone steht zunehmend im Konflikt mit ihrer Familie, die ihr Verhalten nicht mehr nachvollziehen kann. Es droht ein Bruch innerhalb der Familie Steinkamp. Charlie erkennt, dass sie ihre Mietschulden angehen muss und erhält von Isabelle einen Lösungsvorschlag.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos, noch beeinflusst von seiner Zeit im Gefängnis, ist entschlossen, einen Neuanfang zu machen. Sein Versuch, mit Alicia seine neu gewonnene Freiheit zu feiern, erleidet jedoch einen Rückschlag. Lilly und Nihat feiern ihre neuen Lebenspläne und ihre Liebe im Kreis von Familie und Freunden.