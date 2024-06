Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Ute (r.) stößt unverhofft auf ein irritierendes Geheimnis Patrizias. (cg/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" kommt Ute hinter ein persönliches Geheimnis Patrizias. Justus merkt in "Alles was zählt" nicht, dass Charlie sein Vertrauen ausnutzt. In "GZSZ" ist Katrin überrascht von Tobias' unmoralischer Rückendeckung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Julius ist glücklich, dass Mo endlich zu seinen Gefühlen steht. Auch Mo ist von seiner neuen Gefühlslage überwältigt. Aber er ist noch unsicher und bittet Julius, ihm Zeit zu geben. Julius reagiert verständnisvoll: Er soll sich alle Zeit nehmen, die er braucht! Leyla kann das Ende ihrer Profisportkarriere nur schwer annehmen – sehr zur Sorge von Mo und Jördis. Sie weigert sich, zu Hause zu bleiben und will sich lieber von ihren Freunden ablenken lassen. Als sie einen Ausflug in den Wald machen, klettert Leyla auf einen Hochsitz, obwohl Elyas und Marvin das für ziemlich gefährlich halten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Charlotte Ringo in einem verletzlichen Moment erwischt, entlädt sich seine angestaute Anspannung. Er fordert sie auf, aus Easys Leben zu verschwinden! Nadine verschafft Ute Zugang zu Patrizias Laptop. Die Dateien offenbaren zwar keine illegalen Geschäfte, dafür aber ein persönliches Geheimnis. Stella bekommt im Gespräch mit Bambis Mutter den Eindruck, dass es zwischen dem Ehepaar kriselt. Zeit für eine freundschaftliche Rettungsmission.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus will Simone entlasten und den Kader in ihrem Sinne leiten. Dabei entgeht ihm, dass Charlie sein Vertrauen zu ihrem Vorteil nutzt. Um einen Spionageangriff abzuwehren, werden die Sicherheitsvorkehrungen für Imanis Forschungsprojekt erhöht. Rechtzeitig genug? Henning respektiert Danielas Entscheidung gegen die Vermarktung ihrer Hochzeit. Doch sein Kooperationspartner gibt nicht so schnell auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist überrascht von Tobias' unmoralischer Rückendeckung, lässt sich aber darauf ein. Doch als es nach heißem Sex zu einer Aussprache kommt, schaukelt sich schnell ein heftiger Streit hoch. Carlos denkt sich nichts dabei, als ihm ein Fahrgast anvertraut, dass er noch eine Rechnung mit seiner Ex-Freundin offen hat. Wer ist die Ex und wie wird Carlos reagieren?