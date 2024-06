Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Katrin versucht Tobias klarzumachen, dass sie ihn liebt. (cg/spot)

06.06.2024

In "Rote Rosen" ärgert sich Charlotte über eine dreiste Spam-Nachricht. Bambi verwirft in "Unter uns" die Idee, seine Eltern wieder miteinander zu verkuppeln. In "GZSZ" befürchtet Katrin, dass Tobias wieder in die Spielsucht abrutscht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte ärgert sich über eine dreiste Spam-Nachricht, in der die Mode-Chefin Geraldine Gigidoux angeblich an einem Videotelefonat interessiert ist. Um die Betrügerin zu entlarven, gibt sich Marvin als exzentrischer Designer aus. Während des Anrufs wird Charlotte schockiert klar, dass es sich nicht um einen Fake handelt – Marvin beleidigt tatsächlich die echte Geraldine Gigidoux! Leyla hat den Sturz von der Kanzel gut überstanden, hat sich aber am Fuß verletzt und muss ins Krankenhaus. Jördis und Mo sind entsetzt über das Ereignis, erkennen jedoch Leylas Verzweiflung und wollen ihr beistehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy und Ringo planen, die Identitätsdiebin gemeinsam in eine Falle zu locken. Als Charlotte ihnen dazwischenkommt, glaubt Easy, sie ablenken zu müssen. Ute ist überzeugt, dass sie kurz davor steht, ein Druckmittel gegen Patrizia zu finden. Doch wie weit darf sie gehen, wenn auch Stella involviert ist? Bambi hat die Idee aufgegeben, seine Eltern wieder zusammenzubringen, ist aber überrascht, als es dennoch zu funktionieren scheint.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Justus bemerkt, dass er manipuliert wurde, bringt er Charlie eine Lektion bei – mit unerwarteten Konsequenzen. Toms Warnung empört Imani und Yannick, doch als Tom sich erklärt, erkennen beide, dass sie zu schnell geurteilt haben. Daniela und Henning erleben eine unangenehme Überraschung, kennen aber noch nicht alle Details.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Katrin wütend auf Tobias ist, wächst ihre Sorge, als sie ihn die ganze Nacht nicht erreichen kann. Verzweifelt fragt sie sich, ob ihre Ehekrise Tobias erneut in die Spielsucht treibt. Carlos überlegt fieberhaft, wie er Alicia vor Arne warnen kann, ohne dass sein Doppelleben auffliegt.