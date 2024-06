Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Franka beschäftigen die Vorwürfe, dass sie keine gute Mutter wäre. (cg/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" befürchtet Franka, keine gute Mutter zu sein. Vivien findet in "Unter uns" einen Weg, Leo in ihre Sportroutine einzubinden. In "Alles was zählt" will Maximilian Nathalie aus seinem Leben verbannen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka macht sich Gedanken über Bens Vorwürfe, dass sie als Mutter ungeeignet sei. Könnte er recht haben? Julius versucht, ihr die Unsicherheit zu nehmen. Als Ben sich bei Franka entschuldigt, beschließt sie, sich aktiv mit ihrem Kinderwunsch auseinanderzusetzen. Jördis und Klaas klären endlich ihre Differenzen. Kurz darauf werden sie zu einem Notfall ins Krankenhaus gerufen: Ihre gemeinsame Patientin Rosa Köhler muss dringend operiert werden. Nach der erfolgreichen OP sind beide erleichtert. Doch Jördis ist enttäuscht, als sie bemerkt, dass Klaas weiterhin Kontakt zu Valerie hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia lässt sich nur widerwillig ins Krankenhaus bringen, als erneut Krankheitssymptome auftreten. Die Untersuchungsergebnisse sind besorgniserregend. Während Vivien zufrieden ist, einen Weg gefunden zu haben, Leo in ihre Sportroutine einzubinden, steigert sich Tobias in das Thema Kindersicherheit hinein. Bambi glaubt glücklich, dass seine Eltern sich aus eigener Kraft versöhnt haben.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Charlie Schmetterlinge im Bauch hat, erinnert sich der Mann, für den sie heimlich schwärmt, daran, wie wichtig ihm Treue ist. Yannick plant einen Spieleabend im Loft, der Imani und Tom erneut zeigt, wie unterschiedlich sie sind. Maximilian will Nathalie aus seinem Leben verbannen und wird dabei daran erinnert, dass er seine eigene kleine Familie für immer verloren hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Tobias klar wird, wie sehr er Katrin Sorgen bereitet hat, geht er auf sie zu. Obwohl es Katrin und Tobias gelingt, sich ruhig auszusprechen, bleibt die Frage, wie es mit ihnen weitergehen soll. Als Alicia Moritz die Show stiehlt und ihre eigene Idee für die Anzug-Kampagne entwickelt, sieht er seine Chancen schwinden. Doch dann bringt ihn Luis zufällig auf eine geniale und naheliegende Idee.