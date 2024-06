Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Schweren Herzens weiht Ringo (r.) Easy nicht in seine Pläne ein. (cg/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" stellt Ringo der Identitätsdiebin eine Falle - mit ungeahnten Folgen. Imani muss in "Alles was zählt" einen herben Rückschlag einstecken. In "GZSZ" plant Alicia eine erotische Überraschung für Carlos.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo bekommt von der Identitätsdiebin Anweisungen für die Geldübergabe. Selbstbewusst plant er, ihr eine Falle zu stellen, doch er ist schockiert, als er erkennt, wen er tatsächlich verfolgt hat. Ronja und David schmieden einen Plan, um zu verhindern, dass Henry und Nadine zusammenziehen, doch dieser schlägt gründlich fehl. Paula genießt den Erfolg ihrer sportlichen Leistungen, ist jedoch enttäuscht, als niemand in der Schillerallee ihre Freude teilt.

Video News

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela und Henning stehen vor einer Herausforderung bezüglich ihrer Hochzeit, doch Daniela bleibt optimistisch. Imani muss einen herben Rückschlag hinnehmen, stellt sich jedoch die Frage, ob sie den illegalen Methoden der Konkurrenz nachgeben soll. Charlie bemüht sich, auf Leyla zuzugehen, um sie um einen Gefallen zu bitten, was ihr nicht leicht fällt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia hat Angst, dass Carlos sich mit ihr langweilt. Als sie ihm eine erotische Überraschung bereiten will, ist sie selbst überrascht. Nihat ist enttäuscht, als die neuen Hinweise sich als nutzlos erweisen. Wird Nihat seine Ermittlungen einstellen?