Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Paula (r.) beschliesst angespannt, dem Pärchenabend von Cecilia und Valentin aus dem Weg zu gehen. (cg/spot)

SpotOn News | 27.06.2024, 09:00 Uhr

Paula muss sich in "Unter uns" eingestehen, dass sie Valentin immer noch liebt. Imani sieht in "Alles was zählt" gespannt ihrem Date mit Tom entgegen. In "GZSZ" versucht Nihat, Michi aus dem Weg zu gehen - mit mäßigem Erfolg.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paula kann ihre Gefühle für Valentin nicht länger verleugnen, besonders als er sich ausgerechnet an sie wendet, um Rat wegen Cecilia zu suchen. Unterdessen erfährt Bambi, dass Susanne einen neuen Mann kennengelernt hat, und er kann das nicht akzeptieren. Tobias verletzt Vivien, indem er dem Sex mit ihr ausweicht, doch er bemüht sich später, seinen Fehler wieder gutzumachen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani fiebert ihrem Date mit Tom entgegen, während Isabelle hofft, ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen zu können, jedoch vergeblich. Simone und Richard möchten Justus von einem Vertrag überzeugen, aber Justus bleibt standhaft und wirft ihnen mangelndes Vertrauen vor. Daniela und Henning sind entsetzt, als Plonnek ihr Hochzeitsoutfit mit Werbung verschandeln will, doch Daniela findet eine kreative Lösung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat versucht, Michi aus dem Weg zu gehen, was ihm jedoch nur mäßig gelingt. Als er beobachtet, wie Michi mit einem einparkenden PKW Streit anfängt, kann Nihat nicht länger an sich halten. Gerner erfährt durch Rosas ehemaligen Chauffeur mehr über Jens Wagner, ohne zu ahnen, dass Zoe mithört, wie Katrin und er sich über Rosa unterhalten.