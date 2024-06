Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Tobias und Emily sind sich sicher, dass der Kuss nur eine blöde Kurzschlussreaktion war. (cg/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" erwischt Valentin Paula mit Amphetaminen. Imani und Tom versuchen in "Alles was zählt" ihr missglücktes Date wieder wettzumachen. In "GZSZ" ist Emily erneut sauer auf Tobias.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paula versucht, sich mit Sport von Valentin abzulenken. Doch dann erwischt er sie beim Konsum von Amphetaminen. Britta will Stella übertrumpfen und erhöht die Plauderkasse, begeht dabei jedoch einen schwerwiegenden Fehler. Bambi gesteht Sina, wie sehr ihn die Trennung seiner Eltern belastet. Zum Glück kennt Sina ihren Mann gut und kann ihm helfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Trotz eines missglückten ersten Dates kommen sich Imani und Tom näher. Doch Imani entdeckt bald eine andere Seite an Tom. Justus möchte lieber auf seine Erfolgschancen verzichten, als das Veto-Recht zu akzeptieren, doch Simone und Richard überraschen ihn. Daniela und Henning haben sich Plonneks Ärger durch ihre Änderungswünsche zugezogen, aber die Situation verschlimmert sich noch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist wütend auf Tobias, und die Stimmung in der Agentur ist schlechter denn je. Während Emily ihr schlechtes Gewissen gegenüber Katrin ablegt, beginnt diese an der Zusammenarbeit mit Emily zu zweifeln. Lilly wehrt sich entschieden gegen Nihats Vorwürfe, doch als sie die Beweise näher betrachtet, kommt sie zu einer neuen Erkenntnis.