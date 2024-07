Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Moritz ist sich nicht sicher, ob Emily mit dem Event zufrieden ist. (cg/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" ist Easy entsetzt, als Ringo nicht aus dem Polizeigewahrsam entlassen wird. Imani geht in "Alles was zählt auf Distanz zu Tom. In "GZSZ" hofft Moritz auf eine Beförderung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy ist sprachlos, als Ringo nicht aus der Haft entlassen wird. Offenbar wurde er von Benedikt hintergangen. Paula versucht, nach der Nacht mit Valentin das Richtige zu tun. Valentin beschließt zu gehen, um klarer zu denken, was die Situation nicht einfacher macht. Britta fühlt sich von Theo gegenüber Stella vernachlässigt und beschließt: Stella muss weg!

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus bleibt nichts anderes übrig, als am Casting für das Eiskader teilzunehmen, während Simone ein neues Talent entdeckt. Kim ist begeistert, als Maximilian es schafft, sie auf die Gästeliste einer Promi-Hochzeit zu setzen. Doch dann ändern sich die Pläne. Imani sieht Tom nach seinem Ausraster in einem anderen Licht. Obwohl es ihr schwerfällt, nimmt sie Abstand von ihm.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz ist erfreut, als Emily ihn nach dem erfolgreichen Event befördern will. Gemeinsam mit Luis malt er sich schon sein neues Leben als Junior-Projektleiter aus. Doch für Katrin kommt die Beförderung überraschend. Wie wird sie reagieren? Dank Flos Unterstützung könnte Jonas seine Unsicherheit überwinden und vor Publikum auflegen.