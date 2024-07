Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Easy (l.) spricht ein ernstes Wort mit Benedikt. (cg/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" verhindert Easy, dass Ringo auf Benedikts Erpressung eingeht. Maximilian überredet Kim in "Alles was zählt" dazu, die Promi-Hochzeit zu crashen. In "GZSZ" will Emily im Machtkampf mit Katrin nicht klein beigeben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute verspricht Patrizia, ihr Geheimnis besser zu bewahren. Doch als sie erkennt, wie wichtig Patrizia eine Versöhnung mit Stella insgeheim ist, gerät Ute ins Zweifeln. Easy verhindert, dass Ringo Benedikts Erpressung nachgibt. Um dennoch freizukommen, vertraut Ringo sein Schicksal unerwarteten Personen an. Paula wird überredet, die Fahrrad-Challenge zu beenden, was sie zunächst überfordert. Dank dem Rat einer neuen Freundin meistert sie die Herausforderung schließlich.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Der Lauf der talentierten Läuferin geht Simone nicht mehr aus dem Kopf. Deniz verspricht, sich das Talent anzusehen, kommt jedoch zu spät. Maximilian freut sich, als Kim doch einwilligt, die Hochzeit des Promi-Paares zu crashen. Ein Abenteuer mit unerwarteten Folgen. Kilian und Hanna wollen Isabelle helfen, Casper loszuwerden. Obwohl sie sich als starkes Team erweisen, scheitern sie an Casper.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas ist vor einem Abendessen mit Flo und dessen chaotischer Familie nervös, doch Flo fühlt sich schnell wohl im Familienkreis. Aber kann Jonas nun wirklich entspannen? Emily will im Machtkampf mit Katrin nicht nachgeben und ihren Standpunkt durchsetzen. Doch Moritz fällt ihr in den Rücken, was Emily als Verrat empfindet.