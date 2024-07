Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Yvonne wünscht sich von Gerner mehr Aufmerksamkeit. (cg/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" intrigiert Britta vergeblich gegen Theo. Charlies Gefühlschaos beeinträchtigt in "Alles was zählt" ihre Leistungen beim Eislauf. In "GZSZ" will Yvonne, dass Gerner ihren Job beim Kiezkauf ernst nimmt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia möchte ihre Probleme selbst in die Hand nehmen, auch als sie Ute bei einem Vorfall im Hotel hilft. Brittas Versuch, Stella bei Theo schlecht dastehen zu lassen, schlägt fehl. In ihrem Bestreben, ihre Aktion wiedergutzumachen, steht Britta kurz davor, eine Katastrophe zu verursachen. Vivien und Tobias sind begeistert von neuen Jobangeboten und glauben, dass sie beide ihre Chancen nutzen können – doch sie irren sich.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus genießt den Augenblick, als Simone und Richard ihm ihr Vertrauen aussprechen. Charlies Leistung auf dem Eis leidet unter ihrem emotionalen Chaos, was nicht unbemerkt bleibt. Kilian entdeckt, dass Hanna ihn wegen der beschädigten Handtasche angelogen hat, und sie erweitern liebevoll ihre Abmachung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne ärgert sich, dass Gerner ihren Job im Kiezkauf nicht ernst nimmt. Gemeinsam mit Michi schmiedet sie einen Plan, um den Kiezkauf profitabler zu machen, und hofft, dadurch auch Gerner zu beeindrucken. Emily macht einen versöhnlichen Schritt auf Katrin zu, um die positive Anfangsstimmung in der Agentur wiederherzustellen. Wird Katrin darauf eingehen?