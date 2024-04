Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 25.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" gerät Brittas Vertrauen zu Lilly ins Wanken. Ana bietet Natalie in "Sturm der Liebe" ihre Hilfe an. In "Alles was zählt" erkennt Richard den wahren Grund für Simones zerstörerisches Verhalten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Das Zusammenleben von Lilly und Britta bringt mehr Herausforderungen mit sich als erwartet. Britta bemüht sich, Lilly Freiheiten zu gewähren, aber ihr Vertrauen wird durch eine irrtümlich gesendete Nachricht erschüttert. Mo weist Jördis' Verdacht, er sei in Julius verliebt, entschieden zurück. Als Julius erfährt, dass Jördis ihn verdächtigt, Mo zu lieben, verhält er sich Mo gegenüber zurückhaltend. Ein intensiver Moment während des Boxtrainings führt fast zu einem Kuss zwischen den beiden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana und Natalie kommen sich durch ihre Sorge um das Pony näher. Natalie, die Ana über ihre Beziehung zu Vincent belügt, fühlt sich zunehmend schlecht wegen ihrer Lügen, besonders als Ana anbietet, Natalies Tierrettungsstation finanziell zu unterstützen. Natalies Gewissenskonflikt wächst – wird sie das großzügige Angebot annehmen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien und Tobias sind beunruhigt über das Ergebnis des Vaterschaftstests und möchten das Schicksal ihrer Familie nicht dem Zufall überlassen. Ute fühlt sich von Benedikt verraten, der sich zu Patrizia hingezogen fühlt, und nutzt eine Gelegenheit, um Patrizia eine Lektion zu erteilen. Theo ist verunsichert über Paulas One-Night-Stand, bis seine Schwester ihm klarmacht, dass es ihn nichts angeht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian nutzt Simones Spannungen zu ihrer Familie geschickt aus, während Richard glaubt, die wahren Gründe für Simones Verhalten zu verstehen. Isabelle stößt darauf, dass Imani und Hanna etwas vor ihr verbergen und bringt Imani in eine peinliche Situation vor Jenny. Leyla fühlt sich durch einen Brief von Chiara inspiriert, einen Neuanfang zu wagen, ähnlich wie Charlie, die auch vor einem neuen Lebensabschnitt steht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas und Flo kommen sich durch ein Missverständnis näher. Als Jonas in Schwärmereien über seine Freundin verfällt, spürt Flo eine unerwartete Anziehung. Carlos ist frustriert über eine kürzliche Entscheidung und sein Stolz wird verletzt, als er realisiert, dass Alicia ihm nur aus Mitleid nahesteht. Daraufhin beschließt er, Alicia nicht die ganze Wahrheit zu erzählen.