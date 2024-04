Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Isabelle (r.) kann Imani davon überzeugen, ihre Angst nicht zu verdrängen. (cg/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" kämpft Mo weiterhin mit seinen Gefühlen für Julius. Philipps Lüge droht in "Sturm der Liebe" vor Ana aufzufliegen. In "Alles was zählt" hilft Isabelle Imani, sich ihrer Erinnerung an Conchita zu stellen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo ringt weiterhin mit seinen Gefühlen für Julius und versucht durch eine körperliche Annäherung zu Jördis, sein emotionales Gleichgewicht wiederzuerlangen, was jedoch misslingt. Als Jördis bemerkt, wie durcheinander Mo wegen Julius ist, sucht sie Rat bei Franka. Diese enthüllt widerwillig, dass ihr Bruder Julius Gefühle für Mo hegt, was Jördis ratlos zurücklässt, da sie nicht versteht, wie diese Gefühle Mo so aus der Bahn werfen können. Tina fühlt sich nach ihrer Rückkehr von Ben vernachlässigt, da sie denkt, seine Freude gilt nur Louis, doch Ben überzeugt sie bald vom Gegenteil.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Philipp ist verletzt, als Ana eine Verabredung absagt, um mit Vincent berufliche Pläne zu schmieden. Während ihrer Zusammenarbeit merkt Vincent, dass er immer noch starke Gefühle für Ana hat. Ana selbst ist glücklich in ihrer Beziehung mit Philipp und glaubt, dass er der Richtige für sie ist, doch dann entdeckt sie, dass Philipp schon vor ihrem Treffen am "Fürstenhof" Geld an Natalies Margeritenhof überwiesen hatte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Das Ergebnis des Vaterschaftstests klärt endlich die Vaterschaft von Baby Leo. Vivien und Tobias behalten jedoch für sich, dass sie das Ergebnis bereits vorab eingesehen haben. Easy und Ringo sind überrascht, dass Fynn trotz der Annäherung an seine Mutter bei ihnen bleiben möchte, und bitten Ronja herauszufinden, warum. Paco, Stella und Patrizia feiern den Freispruch im Kahlenborn-Prozess zusammen, doch ein Telefonat, das Paco mithört, ändert die Situation drastisch.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Richard vergeblich versucht, seine Beziehung mit Simone zu retten, ignoriert sie ihre Probleme, was Kilian zu seinem Vorteil nutzt. Imani kann sich nicht länger von den Erinnerungen an Conchita freimachen. Obwohl sie behauptet, es gehe ihr gut, durchschaut Isabelle die Fassade. Charlie fühlt sich ermutigt, als Deniz ihr Training lobt und ihren Teamgeist hervorhebt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni ist beruflich frustriert und unzufrieden mit sich selbst. Ihr wird bewusst, wie entspannt Erik sich amüsiert, was sie zusätzlich trifft. In dem Bestreben, ihre Lebensgeister wieder zu beleben, übertreibt sie es. Katrin zieht es vor zu arbeiten, statt Zeit mit Tobias zu verbringen, und nach einem scharfen Disput entschuldigt sie sich bei ihm, offenbart ihm jedoch nicht, wie sehr sein eigenmächtiges Handeln ihre Ehe belastet.