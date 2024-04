Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Toni (l.) und Erik sprechen offen über ihre Gefühle. (cg/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" kommt die neue Fass-Sauna im Rosenhausgarten nicht bei allen gut an. Henry versucht in "Unter uns" das Fitnessstudio mit einem fragwürdigen Deal zu retten. In "GZSZ" hofft Jonas, Flo hinter sich lassen zu können.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die neu installierte Fass-Sauna im Garten des Rosenhauses sorgt für gemischte Gefühle unter den Bewohnern. Ben und Tina erleben eine peinliche Situation, als sie sich während des Saunierens aussperren und vor Hendrik und Britta wie Einbrecher dastehen, woraufhin Hendrik Einspruch erhebt. Tina reagiert prompt und verschiebt die Sauna auf das Gut, doch bleibt abzuwarten, was Gunter davon hält. Franka, die Angst hat, sich durch ein Kind zu sehr an einen Mann zu binden, erkundigt sich nach anonymen Samenspenden. Als sie Marvin vorsichtig von ihrem Kinderwunsch erzählt, reagiert dieser zunächst begeistert, doch seine Stimmung kippt, als er die Webseite einer Samenspenderbank auf ihrem Laptop sieht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Philipp gerät in Bedrängnis, als er Ana eine halbherzige Ausrede für seine Spende an Natalies Tierrettungsstation liefert. Als Vincent davon Wind bekommt, hakt er nach, bis Natalie überfordert die Flucht ergreift. Später fängt Vincent ein belastendes Gespräch von Philipp auf und konfrontiert ihn wütend, fordert ihn auf, seine Lügen einzugestehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco hegt einen verstörenden Verdacht, dass Patrizia hinter seinen rechtlichen Problemen stecken könnte und begibt sich auf die Suche nach Beweisen. Fynn trifft spontan die Entscheidung, doch mit seiner Mutter zu gehen, ein Entscheid, der ihm und seinen Freunden schwerfällt. Henry sieht sich gezwungen, schnell Geld für die Pacht eines Fitnessstudios aufzutreiben und holt trotz Davids Skepsis einen Geschäftspartner an Bord.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna durchkreuzt Kilians Pläne, als er seinen scheinbaren Sieg über die Steinkamps mit ihr feiern will. Lucie wird wieder einmal bewusst, dass ihre Karriere auf einer Lüge basiert und Justus, der nichts davon ahnt, könnte diese Lüge auffliegen lassen. Charlie überzeugt Deniz, sie für den Ruhrquell-Cup anzumelden, und sie tritt zusammen mit Leyla in den Wettkampf ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas fühlt sich erleichtert, als Johanna sein Spiel mitspielt. Er hofft, endlich über Flo hinwegzukommen, während auch Flo versucht, ihre Gefühle für Jonas zu unterdrücken. Ob ihnen das gelingt? Toni wird sich ihrer Unzufriedenheit und Angst, Erik erneut zu verlieren, bewusst. Erik macht ihr daraufhin klar, dass auch er seine Ängste hat.