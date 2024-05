Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Leyla ist erstaunt, dass Elyas für sie einen Net-Coach engagiert hat. (cg/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" organisiert Elyas für Leyla ein Net-Coaching. Stella merkt in "Unter uns" irritiert, dass ihre Mutter ihr ausweicht. In "GZSZ" wird Lilly unerwartet die Beförderung zur Oberärztin angeboten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas engagiert für Leyla einen Coach, der ihren Social-Media-Auftritt verbessern und ihr zu Sponsoren und Werbedeals verhelfen soll. Obwohl Leyla zunächst skeptisch ist, überzeugt sie Tom mit einem Deal: Er soll Ceyda helfen, ihr Lampenfieber zu überwinden, dann darf er Leyla coachen. Leyla entdeckt bald, dass Toms unorthodoxe Methoden überraschend effektiv sind. Amelie veranlasst die Angestellten zum Streik, um eine Betriebs-Kita zu erzwingen. Als Julius von Gunter zur Rede gestellt wird und erfährt, dass Amelie hinter dem Streik steckt, stellt er sie vor die Wahl: Der Streik endet, oder sie verliert ihren Job.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana organisiert eine Schatzsuche für den Sohn eines VIP-Gastes, unterstützt von Philipp, der dabei ein herzförmiges Stein findet und es Ana als Liebesbeweis schenkt. Vincent versucht, sich auf einen Ausflug mit Natalie zu konzentrieren, wird jedoch von Erinnerungen an Ana heimgesucht, während Natalie glaubt, er hätte seine alte Liebe überwunden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella ist irritiert, da sie bemerkt, dass ihre Mutter ihr ausweicht und auch Paco sich seltsam verhält, was ihren Verdacht weckt. Tobias versucht unterdessen, Vivien zu entlasten, indem er sich um das Baby kümmert, und entwickelt eine enge Bindung zu seinem Sohn. Als Sina und Bambi Amelie schlafwandelnd antreffen, fragen sie sich, was den Stress verursacht, der dies auslöst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian wird klar, dass sein Erfolg gegen die Steinkamps nicht allein sein Verdienst ist. Charlie ist entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, die Deniz ihr bietet, doch als sie erneut ein Training aus persönlichen Gründen verpasst, verliert Deniz die Geduld. Maximilian bemüht sich, seinen Fehler zu korrigieren, doch die Angelegenheit belastet die Beziehung zwischen Ben und Kim.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly erhält das lang erwartete Angebot zur Beförderung als Oberärztin und möchte eine wichtige Information nicht geheim halten, doch die Nachricht verbreitet sich schon durch Michi. Alicia sieht sich einer Demütigung durch Katrin gegenüber, findet aber keinen Beistand bei Moritz, der sich vor Emily für sie einsetzt. Alicia steht vor der Herausforderung, Katrin alleine die Stirn zu bieten.