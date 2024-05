Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Richard erhält einen alarmierenden Anruf.

SpotOn News | 03.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" will Jördis nicht beim Werbevideo für Mos Duft dabei sein. Richard sucht in "Alles was zählt" die verschwundene Simone. In "GZSZ" bekommt Carlos Probleme, als seine Kreditkarten gesperrt werden

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis entscheidet sich dagegen, bei Mos Werbevideo für seinen neuen Duft mitzuwirken, da sie sich nicht auf die Rolle der glücklichen Familie einlassen kann. Stattdessen springen Tom, Leyla und Ceyda ein, um Mo bei der Produktion des Live-Videos zu unterstützen. Jördis beschließt, sich eine Woche lang zurückzuziehen, aber Mo steht vor der Herausforderung, seiner Tochter die Situation zu erklären. Gunter hat keine Lust mehr auf Costa Rica und sucht nach einem Weg, dies Merle schonend beizubringen, die jedoch schnell Verdacht schöpft. Bevor sie die Sache klären können, stößt Merle auf Gunters Profil in einer Dating-App, und kurz darauf erscheint Dilay mit der Nachricht, dass Gunter wegen Betrugs angezeigt wurde.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natalie erwischt Vincent dabei, wie er sich alte Fotos von ihm und Ana ansieht, was ihre Zweifel an ihrer Beziehung verstärkt. Sie sucht Rat bei Philipp, der ihr empfiehlt, an ihre Liebe zu glauben und positiv in die Zukunft zu sehen. Als Vincent versucht, sich von einem Gegenstand zu trennen, der ihn an Ana erinnert, ist Natalie beruhigt. Doch sie entdeckt später, dass er sein Versprechen nicht eingehalten hat. Konfrontiert damit, gesteht Vincent, dass er immer noch Gefühle für Ana hat. Trotz seines Wunsches, die Beziehung zu retten, kann Natalie nicht länger schweigen und offenbart die ganze Wahrheit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias und Vivien versuchen sich gegenseitig zu entlasten, aber mehrere unvorhergesehene Ereignisse kommen dazwischen. Stella wird von Patrizia mit ihren eigenen Fehlern konfrontiert und entschließt sich zu einem drastischen Schritt, um sich selbst treu zu bleiben. Cecilia nimmt Paula mit zu einer spontanen Fitness-Herausforderung in Henrys Turnhalle, beide sind motiviert, aber schlecht vorbereitet.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard erfährt von Kilian, dass es Probleme gibt und möchte Simone unterstützen, die jedoch unauffindbar ist. Yannick und Isabelle planen Überraschungen für ihren Jahrestag, geraten jedoch dabei in einen Streit. Als Leyla hört, dass Charlie Deniz die Wahrheit erzählt hat, unterstützt sie Charlie, die erleichtert ist, dass Deniz ihr endlich glaubt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly bekommt aufgrund eines Fehltritts von Michi Probleme mit ihrer Vorgesetzten. Nachdem sie erkennt, dass seine Absichten gut waren, verzeiht sie ihm schnell und begegnet einer überraschend anderen Person. Carlos versucht, seine finanziellen Probleme vor Alicia zu verbergen, nachdem seine Kreditkarten gesperrt wurden. Als das Hotel droht, ihn hinauszuwerfen, greift er zu fragwürdigen Methoden.