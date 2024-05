Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 06.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" nähern sich Mo und Julius wieder einander an. Vivien muss in "Unter uns" wegen einer Grippe in Quarantäne. In "GZSZ" glaubt Flo irrtümlich, dass Johanna Jonas betrügt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo entlädt seine Wut auf Julius, um seine Gefühle für ihn zu verdrängen. Daraufhin gibt Julius die Hoffnung auf eine Beziehung auf und versteigert Mos Parfüm "Heidesommer" für einen guten Zweck. Mo ist überraschend betroffen und versucht, das Parfüm selbst zu ersteigern, was zu einer zaghaften Annäherung zwischen den beiden führt. Doch dann erfährt Mo, dass Julius plant, Lüneburg in Richtung Genf zu verlassen. Gunter ist entsetzt, als er herausfindet, dass jemand seine Identität missbraucht, um Frauen auf einer Dating-Plattform zu betrügen. Er und Merle versuchen vergeblich, den Betrüger zu überführen. Gunter möchte die weitere Aufklärung der Polizei überlassen, aber Merle ist entschlossen, den Kampf fortzusetzen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent ist schockiert über Natalies Geständnis und möchte unbedingt mit Ana sprechen, fürchtet jedoch, dass sie ihm nicht glauben wird. Erik überzeugt ihn, dass Natalie eine Verantwortung trägt. Sie stimmt zu, ein klärendes Gespräch mit Ana zu führen und ihre Lügen zuzugeben. Währenddessen ist Ana mit Philipp überglücklich und träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Helene ist unsicher, ob sie sich auf eine Beziehung mit Günther einlassen soll, da seine Lügen und die potenzielle Verletzung von Tonia ihr im Kopf herumspuken. Tonia gibt ihr jedoch ihren Segen und ist gedanklich schon bei ihrer nächsten Reise.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Utes treue Freundin räumt Britta Patrizias Sachen aus der Wohnung und stößt dabei auf Beweise für deren Nähe zu Benedikt. Cecilia und Paula sind zunächst begeistert von ihrem ersten Fitnesstraining, doch bald setzt der Muskelkater ein. Als Vivien wegen einer Grippe in Quarantäne muss, bleibt Tobias allein für die Betreuung von Leo verantwortlich, und es wird Teamarbeit gefordert.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie steht vor der Herausforderung, die Steinkamps im Zentrum zu vertreten, doch ihre Aufnahmeprüfung zieht sich unerwartet in die Länge. Wie wird sie sich entscheiden? Isabelle und Yannick bereiten sich darauf vor, ihren Jahrestag zu feiern, auch wenn das Datum auch mit negativen Erinnerungen behaftet ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo ist fälschlicherweise überzeugt, dass Johanna Jonas betrügt. Als Johanna und Jonas erneut ihr glückliches Zusammenleben demonstrieren, platzt Flo der Kragen und sie konfrontiert Johanna. Carlos erlebt eine Achterbahn der Gefühle, als Rosa ihm einen Umschlag zukommen lässt. Der Inhalt entspricht allerdings nicht seinen Erwartungen und bietet ihm nur eine kurzfristige Lösung.