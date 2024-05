Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 08.05.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" findet Leyla bei einem Videodreh zu ihrer alten Form zurück. Henry macht Nadine in "Unter uns" ein rührendes Liebesbekenntnis. In "GZSZ" muss sich Paul um den Lackschaden an Carlos' Auto kümmern.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla sieht sich gezwungen, einen Videobeitrag für ihren Sponsor zu erstellen. Nach anfänglichen Auseinandersetzungen arbeitet sie schließlich mit Marvin zusammen, und sie produzieren ein erfolgreiches Video. Mit der Unterstützung von Heike Drechsler gelangt Leyla wieder zu ihrer früheren sportlichen Leistung. In der Euphorie beschließen sie und Marvin, noch eine Szene aufzunehmen, doch dabei geschieht ein schwerer Unfall. Ben akzeptiert nur ungern, dass Tina ihre Workshops bevorzugt, statt auf ein regelmäßiges Einkommen zu setzen. Ihr erster Workshop droht jedoch zu scheitern, da sie sich nach einer Saunaverwicklung verspätet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana bedauert, dass sie Vincent bezüglich seiner Warnungen über Philipp nicht früher Glauben geschenkt hat. Philipp zieht beschämt in ein Personalzimmer, da er das Gerede über sich wahrnimmt. Yvonne ist von seiner aufrichtigen Reue berührt und beeindruckt davon, dass er trotz der Umstände in Bichlheim bleibt. Er bekräftigt gegenüber Yvonne seine Liebe zu Ana und seinen Willen, um sie zu kämpfen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo verspricht Patrizia, den Dieb aufzuspüren, der sie in Paris bestohlen hat. Die Suche bringt ihn und Easy zu einer alten Bekannten. Nach einer unfreundlichen Begegnung mit Henry, erfährt Nadine den wahren Grund für seine Verstimmung, die sie als Liebeserklärung interpretiert. Britta erhält von Patrizia ein verlockendes Geschenk und steht vor der Entscheidung, es anzunehmen, was möglicherweise ihre Freundschaft mit Ute gefährden könnte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Steinkamps sind erleichtert und hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität. Charlie enthüllt Leyla den Grund für ihr problematisches Verhalten, woraufhin Leyla ihr hilfreiche Ratschläge gibt. Kilian erwartet eine Geste der Dankbarkeit von den Steinkamps.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias und Katrin entscheiden sich dafür, ihren Streit nicht eskalieren zu lassen. Tobias betont, wie wichtig ihm seine Nichte ist, was Katrin möglicherweise dazu bringt, ihren Konflikt mit Alicia zu überwinden. Erik nimmt die Schuld für einen Vorfall auf sich vor Carlos, doch Paul muss sich um den Schaden an Carlos' Auto kümmern. Dabei verrät er unbeabsichtigt seine Gefühle für Alicia, was Carlos missfällt.