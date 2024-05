Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Hanna (r.) übernimmt trotz des Risikos die Verantwortung für Leas Handeln.

SpotOn News | 15.05.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" ist Sina ratlos als Amelie ihre Schulaufführung schmeißt. Hanna trifft in "Alles was zählt" eine folgenschwere Entscheidung. In "GZSZ" baut Michi den frustrierten Nihat wieder auf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon rettet Valerie mit dem Heimlich-Griff vor dem Ersticken. Valerie jedoch kritisiert ihn dafür, zu grob gewesen zu sein, und sucht mit Schmerzen in den Rippen Klaas in der Notaufnahme auf, um ihm näherzukommen. Klaas jedoch bleibt professionell und stellt fest, dass sie nichts gebrochen hat. Marvin und Charlotte überzeugen sich gegenseitig davon, dass sie über den jeweils anderen hinweg sind. Doch während Charlotte versucht, kreativ zu arbeiten, kreisen ihre Gedanken um Marvin, der plötzlich als Zimmerkellner vor ihr steht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael verschiebt den geplanten romantischen Abend und nimmt stattdessen an einem Pärchen-Abend mit Erik und Yvonne teil. Während der Vorbereitungen verwendet er getrocknete Pilze als Geschmacksverstärker. Der Abend endet lustig, und die Gruppe verlässt die Scheune. Lale bedauert es zutiefst, Stella aus Versehen geschlagen zu haben, und möchte dies wieder gutmachen. Stella nutzt die Gelegenheit, um in Lales Fitness-Video mitzuwirken und gibt vor, sie würden beste Freundinnen werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Benedikt Patrizias Liebesgeständnis belächelt, überdenkt sie ihre Situation und erkennt die wahren Hindernisse. Sina steht vor einem Rätsel, da Amelie die Schulaufführung platzen lässt und sich Gesprächen entzieht. Paco und David kommen einfach nicht zur Ruhe und streiten weiter, was dazu führt, dass im Fitness-Studio plötzlich die Lichter ausgehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie geht über ihre Grenzen hinaus, um mehr Medienaufmerksamkeit zu erhalten, und bekommt ein Angebot, das ihre Karriere entscheidend voranbringen könnte. Hanna entschließt sich, ihrer überlasteten Kollegin zu helfen, was weitreichende Folgen hat. Kim und Ben genießen die neu gewonnene Ruhe in ihrer Wohnung, sehnen sich jedoch nach noch mehr Freiraum für ihre Familie.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren ist von Katrins ehrlichen Worten bewegt und macht ebenfalls einen Schritt auf sie zu, in der Hoffnung, ihre Beziehung zu reparieren. Nihat ist schockiert, als der Hochstuhl verschwindet, und ist kurz davor aufzugeben. Doch Michi unterstützt ihn mit seiner Erfahrung als Vater und gibt ihm wertvolle Ratschläge.