Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Vivien ist in ihrer Freude ausgebremst, als sie ihrem eigenen Kind hinterherjagen muss. (cg/spot)

SpotOn News | 16.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" bleiben Marvin und Charlotte im Fahrstuhl stecken. Vivien sucht in "Unter uns" ihr verschwundenes Baby. In "Alles was zählt" bringt Jenny Kilian mit einem Trick in Bedrängnis.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Während eines Stromausfalls im Hotel bleiben Marvin und Charlotte im Aufzug stecken. Charlotte gerät in Panik, aber Marvin gelingt es, sie zu beruhigen und ihre Selbstzweifel bezüglich ihrer Kreativität zu zerstreuen. Ihre Vertrautheit stellt sich wieder ein und sie küssen sich. Ein Treffen zwischen den Schwestern Franka und Valerie ist wie gewohnt spannungsgeladen mit gegenseitigen Vorwürfen. Doch als Franka Valerie von ihrer Fehlgeburt erzählt, zeigt sich Valerie tief betroffen und die Schwestern finden wieder zueinander.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja und Ana bemühen sich, Herrn Finkenstein einen erstklassigen Eindruck vom "Fürstenhof" zu vermitteln und planen ein besonderes Mahl mit exklusivem Wein. Philipp, von Liebeskummer geplagt, sucht Trost im Weinkeller und trinkt sich betrunken, wobei er versehentlich mehrere Flaschen Wein zerstört. Angesichts seiner vorherigen Verwarnung steht er nun vor der Herausforderung, seinen Fehler zu beheben, ohne seine Stelle zu verlieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien ist erleichtert, als die Quarantäne endet und sie zu ihrem Baby zurückkehren kann, muss das Kind jedoch erst auffinden. Mit Susannes Hilfe gelingt es schließlich, dass sich Sina und Amelie aussöhnen, während niemand Susannes eigenes Geheimnis ahnt. Henry nutzt den durch einen Stromausfall erzwungenen Zwang zur Zusammenarbeit zwischen Paco und David zu seinem Vorteil.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian lehnt es ab, ein Patent herauszugeben, woraufhin Jenny ihn mit einer geschickten Strategie unter Druck setzt. Justus verzichtet auf einen lukrativen Deal, um Charlie zu unterstützen. Ein früherer Patient von Imani, der die Gastfreundschaft im Lokal genießt, eilt Ben zu Hilfe, wird jedoch von Imani überwältigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni schickt Erik unter einem Vorwand vor, kommt selbst aber verspätet zum Treffen. Obwohl sie einen schönen Abend miteinander verbringen, benimmt sich Toni am nächsten Morgen erneut merkwürdig, woraufhin Erik eine Erklärung fordert. Nachdem Katrin Moritz eine Nachtschicht aufgetragen hat und Alicia spontan für ihn einspringt, bemerkt sie, dass sie wichtige Arbeitsunterlagen benötigt, die sich ausgerechnet bei Katrin zu Hause befinden.