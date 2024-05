Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Philipp wird nachdenklich, als Ana klarmacht, wie weh es ihr tut, ihn zu sehen. (cg/spot)

17.05.2024

In "Rote Rosen" erhält Leyla eine niederschmetternde Diagnose. Philipp schöpft in "Sturm der Liebe" neue Hoffnung auf eine Beziehung mit Ana. In "Unter uns" leidet Lucie zwischen Arbeit und Fernstudium unter doppeltem Stress.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leylas anhaltende Schulterschmerzen erweisen sich trotz Medikation als ernst, und nach einer MRT-Untersuchung wird ein Sehnenriss diagnostiziert, der ihre Olympiateilnahme zunichtemacht. Valerie und Franka finden nach langer Zeit wieder zueinander, doch ein unbedachter Kommentar Valeries über Frankas Schulden belastet das Verhältnis kurzzeitig. Valerie entschuldigt sich mit einem liebevollen Geschenk bei ihrer Schwester.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana übernimmt die Schuld für das Zerbrechen kostbarer Weinflaschen, um Philipps Liebeskummer zu mildern. Doch trotz des Verlusts der Weine überzeugt Katjas Ersatzangebot den wichtigen Juror Finkenstein so sehr, dass er eine positive Empfehlung für den "Fürstenhof" ausspricht. Werner nutzt die Situation, um Anas Vertrag am "Fürstenhof" vorübergehend zu verlängern, was Philipp dazu bringt, seine Hoffnungen in Bezug auf Ana zu erneuern, als er erfährt, dass sie gekündigt hatte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias ist erleichtert, als Viviens Quarantäne endet, merkt jedoch schnell, wie sehr er Leo im Büro vermisst. Ein neuer Klient sorgt für Ablenkung. Easy verbringt einen unbeschwerten letzten Abend mit Charlotte, wird jedoch unachtsam und begeht eine kleine Straftat, während Ringo dringend seine Hilfe benötigt. Ringo ist frustriert darüber, dass Benedikt den Vertrag mit Patrizia gelöst hat, und sucht ohne Benedikts Wissen den Kontakt zu ihr.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Kilian stehen in einem intensiven Machtkampf um ein Patent für eine Knochennährlösung. Die Frage, wer sich durchsetzen wird, bleibt offen. Imani zweifelt daran, ob ihr früherer Patient möglicherweise mehr von ihr erwartet. Lucie ist durch die Doppelbelastung von Arbeit und Fernstudium überfordert, was Richard veranlasst, für sie eine Lösung zu finden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas steht kurz davor, eine Überraschung bezüglich der neuen Wohnung zu verderben. Toni setzt Erik unter Druck mit weiteren Lügen, die riskieren, aufgedeckt zu werden.