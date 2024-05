Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Hendrik muss erkennen, dass sein Sohn Joe nicht ehrlich war. (cg/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" erkennt Henrik, dass Joe einen wichtigen Anruf mittels KI manipuliert hat. Lucie tüftelt in "Alles was zählt" einen Plan aus, um Richard nicht nochmal zu enttäuschen. In "GZSZ" schafft sich Carlos beim Versuch, Geld zu sparen, neue Probleme.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Hendrik Britta wegen der vermeintlichen Schwangerschaft anspricht, stellt sich heraus, dass Joe den Anruf mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz gefälscht hat – Britta ist tatsächlich nicht schwanger. Währenddessen nutzt Sam die KI, um sich einen schulfreien Vormittag zu verschaffen. Franka und Julius konfrontieren Valerie mit der Aufforderung, die gestohlenen Goldbarren zurückzugeben, doch Valerie weigert sich standhaft und vermeidet weiterführende Diskussionen, indem sie Merles Abschiedsessen absagt und sich stattdessen mit Klaas trifft.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt ist verärgert darüber, dass Ringo die Partnerschaft mit Patrizia nicht beendet und bittet seinen Sohn, die Angelegenheit ruhen zu lassen. Ringo entscheidet sich jedoch anders. Easy bedauert, Charlotte aufgrund eines versuchten Diebstahls zurückgewiesen zu haben und grübelt darüber nach, was mit ihr in den letzten Jahren passiert ist. Tobias weist einen zweifelhaften Mandanten erfolgreich ab, ohne zu wissen, dass dieser kurz darauf Vivien aus einer schwierigen Lage befreit.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Im Streit um ein Patent, der sich zu Lasten von Imani zuspitzt, ergreift sie die Initiative und zieht die Notbremse. Charlie bemüht sich, Deniz' Trainingsvorgaben zu folgen und sich im Steinkamp-Kader zu bewähren. Ihr fällt das intensive Training jedoch nicht schwer. Lucie, die Richard nicht wieder enttäuschen möchte, entwickelt einen Plan und hofft, dass er ihn mitträgt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos überlegt, wie er Geld einsparen kann, gerät dabei jedoch in weitere Schwierigkeiten. Katrin und Emily investieren viel Energie in ihre Agentur und stehen vor der Herausforderung, neues Personal einzustellen sowie einen wichtigen Sponsor für den FFR zu gewinnen. In diesem Trubel unterläuft Katrin ein ärgerliches Missgeschick.