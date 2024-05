Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Mirays (Sila Sahin) Freunde sehen sich ihren Einzug ins Finale der Thailand-Datingshow an - nichtsahnend, dass sie längst zurück in Essen ist. (cg/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 09:00 Uhr

In "Alles was zählt" überrascht Miray ihre Freunde, die eigentlich gerade ihren Einzug ins Finale der Thailand-Datingshow ansehen. In "Unter uns" übersieht Easy, dass nicht nur Charlotte seinen Beistand braucht. Und in "GZSZ" ist Carlos endlich bereit, kleinere Brötchen zu backen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben ist schockiert, als Tina die Beziehung zu ihm beenden will, ohne ihm einen konkreten Grund dafür zu nennen. Überwältigt von seinen Gefühlen, fährt er mit dem Motorrad los und verunglückt. An seinem Krankenhausbett offenbart Tina ihm schließlich die Wahrheit: Ihre Gefühle für ihn sind erloschen. Jorik hat sich ein Superheldenkostüm als "Mr. Chaotic" zugelegt, um Henni zum Aufräumen zu animieren. Noch bevor er dies umsetzen kann, wird Jorik unfreiwillig zum Helden, als er einen Dieb aufhält, der versucht hatte, Amelies wertvollen Gigidoux-Schal zu stehlen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Ringo Benedikt wegen Patrizia unter Druck gesetzt hat, hat er nun ein schlechtes Gewissen. Als Benedikt sogar mit ihm bricht, bräuchte Ringo Easys Beistand mehr als je zuvor. Doch Easy ist auch bei Charlotte gefragt. Als diese ihm anvertraut, wie hart das Leben zu ihr war, will er ihr unbedingt helfen. Dabei übersieht er völlig, dass auch Ringo seinen Trost braucht. Paco und David streiten indes entgegen der Abmachung immer weiter. Als dann aber auch Henrys Geschäft darunter leidet, schreitet Nadine heimlich ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Mirays Freunde gerade ihren Einzug ins Datingshow-Finale in Thailand auf dem Bildschirm verfolgen, ahnen sie nicht, dass diese längst zurück in Essen ist. Peinlich wird es indes für Charlie vor Justus, impulsiv lässt er sich zu einem Angebot hinreißen. Und Jenny und Kilian können nicht anders, als sich auf den vermeintlich faulen Kompromiss einzulassen, nachdem sie erfahren, wie ernst es Imani ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Katrin wachsen immer mehr zu einer Einheit zusammen – zumindest in Emilys Wahrnehmung. In Wahrheit verbringt Katrin ihre Zeit lieber anders. Gute Nachrichten gibt es von Carlos. Der ist zum ersten Mal bereit, kleinere Brötchen zu backen – im Geheimen.