Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Jorik verkleidet sich noch einmal als "Mr. Chaotic", um seine Tochter zum Aufräumen zu motivieren. (cg/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" gerät Jorik nach seiner "Mr. Chaotic"-Action ins Visier der Polizei. Henry glaubt in "Unter uns" fälschlicherweise, dass David und Paco ihren Streit beigelegt haben. In "GZSZ" lässt Tobias seinen Ehefrust an Paul aus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem "Mr. Chaotic" Henni inspiriert hat aufzuräumen, möchte Amelie, dass das Kostüm verschwindet, da es bereits polizeilich gesucht wird. Jorik kann sich jedoch nicht dazu durchringen, es aufzugeben. Mo befindet sich in einem Zwiespalt, unfähig seine Ehe zu beenden oder seine Gefühle für Julius zu akzeptieren. Julius möchte Mo nicht unter Druck setzen und versteht, dass er diese Entscheidung alleine treffen muss. Jördis plant indessen ein Wochenende mit Klaas.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi und Sina sind überrascht, als eine Einladung unerwartete Wendungen nimmt und plötzlich eine schwere Anschuldigung gegen Bambi erhoben wird. Benedikt fühlt sich von Ringo hintergangen und beschuldigt fälschlicherweise Cecilia, Valentin über seine Niederlage informiert zu haben, was zu ungerechten Reaktionen führt. Henry geht irrtümlich davon aus, dass David und Paco ihren Streit beigelegt haben, während Paulas ambitionierter PR-Plan ihm Schwierigkeiten bereitet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna versucht eine Einigung mit einer Klägerin, die jedoch uneinsichtig bleibt. Kilian bietet an, Hanna zu unterstützen, wenn sie ihm die Wahrheit offenbart. Charlie sorgt sich, Justus verstimmt zu haben, obwohl dieser gelassen bleibt, kann Charlie die Situation nicht ruhen lassen. Miray wird in Essen zwar herzlich empfangen, doch ihre Aktion vor der Kamera hat nicht nur positive Resonanz hervorgerufen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul hält Abstand zu Tobias, der seinen Ehefrust an ihm auslässt, woraufhin Paul eine spitze Bemerkung macht. Tobias fordert daraufhin eine Klärung der Situation. Jonas und Flo planen ein Treffen, aber als Flo verhindert ist, denkt Jonas, sie lässt ihn im Stich.