Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Hanna erkennt gerührt Kilians selbstlose Geste. (cg/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" bittet Gunter Carla, wieder im "Carlas" zu arbeiten. Bambis Mutter erfährt in "Unter uns" den wahren Grund für Amelies Lügen. In "Alles was zählt" macht Kilian Hanna einen rührenden Liebesbeweis.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter bittet Carla, in ihrem Restaurant "Carlas" zu arbeiten und dabei Julius und Amelie im Auge zu behalten, die sich einen Machtkampf liefern. Als im Hotel eine hochrangige VIP-Hochzeit ansteht, verlangt Julius Stillschweigen von allen. Amelie nutzt jedoch die Gelegenheit, um Julius Probleme zu bereiten. Marvin begleitet Charlotte zu einer Modenschau in Hamburg und nimmt einen Fächer aus ihrer "MissMayfair"-Kollektion mit. Als er auf sozialen Medien mit dem Fächer abgebildet wird, halten ihn alle für "MissMayfair".

Video News

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias beabsichtigt, die Geschäftsbeziehungen zu einem profitablen, jedoch kriminellen Klienten zu beenden, der daraufhin drohend reagiert. Sina und Bambi sind schockiert, als sie erfahren, dass Amelie über ihre privaten Umstände gelogen hat. Indes entdeckt Bambis Mutter den eigentlichen Grund für Amelies Lügen. Henry bemüht sich, Spannungen zwischen Paco und David während einer Sportchallenge zu vermeiden, ohne zu ahnen, dass die Situation bald eskalieren könnte.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hannas Freunde sind überzeugt davon, dass Kilian sie ernsthaft verklagen möchte, während Hanna in seinem Vorgehen einen Liebesbeweis erkennt. Imani und Tom machen keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung und halten Abstand. Ben möchte Richard entlasten, als er bemerkt, dass dieser sich überanstrengt. Dabei erhält er Unterstützung von Kim, die dadurch selbst unter Druck gerät.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John macht beinahe einen Fehler, der ihn vor Erik enttarnen könnte. Als Toni realisiert, dass Eriks Misstrauen weiterhin besteht, sieht sie sich gezwungen zu handeln, ohne zu wissen, dass Yvonne, John und Zoe bereits in ernster Gefahr sind. Tobias wird wieder mit den Schwierigkeiten seiner Ehe konfrontiert und findet in einer unerwarteten Person einen Zuhörer.