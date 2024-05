Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Ute (l.) erkennt entsetzt, dass sie in Patrizias Fadenkreuz geraten ist. (cg/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" wird Ute Opfer von Patrizias Intrige. Imani macht Tom in "Alles was zählt" klar, dass er im Loft unerwünscht ist. In "GZSZ" erfindet Carlos Bewerbungsgespräche, um vor Alicia gut dazustehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie arrangiert über einen Hacker, dass Julius versehentlich eine E-Mail sendet, die den Namen eines geheimen VIP-Gastes an Carla und sie enthüllt. Bald weiß das gesamte Hotelpersonal davon, woraufhin der VIP seine Hochzeit absagt. Julius ist entsetzt, da seine E-Mail die Ursache ist. Franka ärgert sich darüber, dass Valerie sich ohne Nachfrage Geld von ihr nimmt, Geld, das Franka beiseitegelegt hatte, um ihre Schulden bei Julius zu tilgen.

Video News

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia sät erfolgreich Zweifel in Benedikts Kopf bezüglich Utes Treue, indem sie ihm suggeriert, Ute könnte heimlich Till getroffen haben. Stella findet die körperliche Arbeit in der Konditorei herausfordernd, doch Theo steht ihr bei und enthüllt dabei ein tiefgehütetes Geheimnis. Leo ist plötzlich verschwunden, was Tobias dazu bringt, zu überlegen, ob sein dubioser Mandant darin verwickelt sein könnte.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie steht vor einem Problem, als das geliebte Kürkleid ihrer Mutter irreparabel beschädigt ist und sie Deniz mit einer spontanen Lösung konfrontiert. Maximilian merkt, dass Kim Ben ihr Problem aus Rücksicht verschweigt. Als Ben sich auf den Weg macht, ist Maximilian zur Stelle, um Kim Unterstützung anzubieten. Imani teilt Tom deutlich mit, dass er im Loft nicht willkommen ist, doch zu ihrem Ärger findet Tom bei den anderen Mitbewohnerinnen Anklang.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos tut sich schwer, während Alicia auf Erfolgskurs ist. Aus Stolz erzählt Carlos von vermeintlichen Bewerbungsgesprächen, obwohl er in Wirklichkeit als Fahrer arbeitet und nur wenig verdient. Carlos steht kurz davor, von Alicia enttarnt zu werden.