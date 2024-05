Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Carlos versucht vor Alicia seine Probleme zu verdrängen und feiert seinen angeblichen Neustart. (cg/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" erkennt Ute, dass sie sich gegen Patrizia wehren muss. Imani muss Jenny und Kilian in "Alles was zählt" erneut zur Zusammenarbeit bewegen. In "GZSZ" lässt Carlos Alicia glauben, dass er einen neuen, lukrativen Job hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach dem Kuss zwischen Valerie und Klaas ist Jördis schwer verletzt. Als sie dann herausfindet, dass die Frau, die Klaas geküsst hat, Frankas Schwester ist, zieht sie sich zurück. Sie weiß nicht, wie sie jetzt mit Klaas umgehen soll und trifft eine weitreichende Entscheidung. Ben und Tina versuchen in einem ruhigen Gespräch zu klären, welcher zukünftige Wohnort für Louis besser wäre. Doch sie kommen auf keinen gemeinsamen Nenner. Ben will seinen Sohn um jeden Preis behalten und schaltet einen Anwalt ein. Tina ist entsetzt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo bemüht sich, Zeit mit Charlotte und Easy zu verbringen, da er die Nähe zu seinem Mann vermisst. Easy jedoch durchkreuzt Ringos Pläne. Ute merkt, dass sie sich gegen Patrizia wehren muss. Patrizia versteht jedoch nur eine Sprache, in der Ute nicht sehr bewandert ist – im Gegensatz zu Britta. Theo weiß nicht, wie er Britta die heikle Situation mit Stella erklären soll. Auf Stellas Rat hin ist er ehrlich – aber auf eine kreative Weise.

Video News

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian versucht, seine Scheidung von Nathalie zu akzeptieren. Imani muss Jenny und Kilian erneut zur Zusammenarbeit bewegen, was sie später bedauert. Charlie stößt bei Deniz auf Widerstand bezüglich der Wahl ihres Kür-Outfits. Doch Charlie akzeptiert Deniz' Entscheidung nicht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Katrin testen ein Hotel für ihre VIP-Gäste. Um Maren aufzumuntern, nimmt Katrin ihre beste Freundin mit, sodass Emily sich bald fehl am Platz fühlt. Die Nähe der beiden Frauen schmerzt sie. Carlos lässt Alicia glauben, dass er einen neuen, lukrativen Job hat. In Wirklichkeit fährt er Passagiere durch Berlin und redet sich ein, dass dies nur vorübergehend ist.