SpotOn News | 29.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" will Marvin unbedingt zur Veranstaltung von Spitzenkoch Johann Lafer. Maximilian öffnet sich in "Alles was zählt" emotional gegenüber Kim. In "GZSZ" muss Nihat erkennen, dass die Polizei die Ermittlungen einstellen wird.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist entschlossen, an einer Veranstaltung des berühmten Kochs Johann Lafer teilzunehmen, findet jedoch keine verfügbare Karte. Charlotte und Simon entwickeln daraufhin einen Plan, wie Marvin sich als aufstrebender Jungkoch inszenieren könnte. Tina versucht, Ben zu überreden, die Betreuung ihres Sohnes Louis ohne rechtliche Schritte zu regeln, mit der Idee, dass er zwischen Andalusien und Lüneburg aufwächst. Alles läuft zunächst glatt, doch als Tina unmittelbar mit Louis nach Spanien reisen möchte, droht Ben, den Rechtsweg zu beschreiten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta lockt Patrizia in ihre Wohnung, um sie besser ausspionieren zu können, was Ute zu einem eigenen Plan inspiriert. Paula ergreift eine Chance, einen Sponsor für die Turnhalle zu gewinnen, auch wenn sie dafür ihre Grenzen überschreiten muss. Dank Easy fühlt sich Charlotte in der Schillerallee wie zuhause, bis sie eine verlockende Nachricht erhält.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie widersetzt sich frech den Anordnungen von Deniz und bekommt daraufhin Gewissensbisse, allerdings zu spät. Imani gerät in einen moralischen Konflikt, als sie entdeckt, dass Jenny und Kilian hinter ihrem Rücken weiterhin Pläne schmieden. Maximilian öffnet sich emotional gegenüber Kim.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat ist frustriert darüber, dass die Polizei wahrscheinlich die Ermittlungen einstellen wird, und Lilly rät ihm, nach vorne zu schauen. Trotzdem ist Nihat innerlich aufgewühlt. Emily möchte lieber einen Modeprofi engagieren, gerät aber mit Katrin in einen Streit darüber. Katrin kontert geschickt und nimmt Emily damit den Wind aus den Segeln.