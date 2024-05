Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Ben will seinen Sohn nicht mehr mit Tina alleine lassen. (cg/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" unterstellt Ben Tina, Louis entführen zu wollen. Hanna muss in "Alles was zählt" mehr Schadensersatz zahlen als gedacht. In "GZSZ" bekommt Jonas eine Interviewanfrage wegen seines Songs.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina ist schockiert, als Ben ihr vorwirft, sie plane, Louis zu entführen, und verweigert ihr fortan, ihren Sohn allein zu sehen. Stattdessen engagiert er Simon als Babysitter, behauptet jedoch, er selbst würde sich um alles kümmern. Tina sieht sich gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Derweil freut sich Carla auf den Besuch des Promi-Kochs Johann Lafer in ihrem Restaurant "Carlas". Unter Druck entscheidet sie sich, ihre Food-Truck-Erfahrung zu nutzen und serviert ihm einen Burger, der ihm ausgezeichnet schmeckt. Inspiriert durch seinen Besuch überlegt sie, die zum Verkauf stehende Fischbude zu kaufen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi und Sina wollen Amelie bei ihrem neuesten Berufswunsch unterstützen und planen, Susanne mit einer Vorführung zu überraschen, deren Reaktion jedoch unerwartet ausfällt. Ute möchte Patrizia endgültig aus dem Weg räumen, und Benedikt liefert ihr dazu den nötigen Anlass. Paula rechtfertigt eine kleine Täuschung für einen guten Zweck, kann sich aber nicht vollständig über ihren Erfolg freuen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani ist frustriert über Jenny und Kilian und verletzt ungewollt Tom. Charlie versucht, sich bei Overath zu entschuldigen, verschlimmert die Situation jedoch durch ihr impulsives Verhalten. Hanna sieht sich mit höheren Schadensersatzzahlungen konfrontiert als erwartet, blickt jedoch optimistisch auf ihre Zukunft als Vollzeit-Yogalehrerin.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas erhält eine Anfrage für ein Interview zu seinem Song, zögert jedoch, öffentlich in Erscheinung zu treten. Erst nachdem Flo ihm die positive Wirkung seiner Texte aufzeigt, entschließt er sich, den Schritt zu wagen. Die anhaltenden Spannungen zwischen Tobias und Katrin belasten ihren Alltag zunehmend. Nach einem weiteren Streit versucht Katrin, auf Tobias zuzugehen, doch dieser zieht es vor, Zeit allein zu verbringen.