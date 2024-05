Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Cecilia überrumpelt Valentin, als sie ihn für die Arbeit sitzen lässt. (cg/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" sabotiert Valerie Jördis' Date mit Klaas mit einem Anruf. Valentin verärgert Cecilia in "Unter uns" mit einem gut gemeinten Vorschlag. In "Alles was zählt" bereut Imani es zutiefst, Tom verletzt zu haben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie sabotiert Jördis' Treffen mit Klaas durch einen fingierten Anruf. Frustriert von Jördis' Absage lässt sich Klaas von Valerie ablenken. Als Jördis die Intrige aufdecken will, ist Klaas unsicher, wem er vertrauen soll. Jördis fühlt sich verletzt und zieht sich zurück, während Valerie ihren Triumph genießt und erkennt, dass sie in Klaas verliebt ist. Angeregt durch Starkoch Johann Lafer entdeckt Carla ihre Leidenschaft fürs Kochen neu. Sie beschließt, die Fischbude zu kaufen und in einen Food Truck umzuwandeln, was sich jedoch als kompliziert erweist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia erhält ein verlockendes Jobangebot, vor dem Valentin sie jedoch warnt, was nicht gut bei ihr ankommt. Bambi will nicht wahrhaben, dass die Ehe seiner Eltern kriselt, und versucht, ihre Beziehung zu retten. Henry hat Angst, dass der Konflikt zwischen David und Paco wieder aufflammt. Zusammen mit Nadine versucht er gegenzusteuern, was zu einer unerwarteten Wendung führt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani bedauert zutiefst, Tom verletzt zu haben, doch trotz ihrer Entschuldigung hält Tom Abstand zu ihr. Während Leyla ihren Frust an Charlie auslässt, erfährt Deniz von Isabelle mehr über Charlies Hintergründe. Kilian will nicht akzeptieren, dass Hannas Job im Zentrum gefährdet ist, und sucht selbstlos nach einer Lösung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni hat wenig Hoffnung auf ein positives Ergebnis ihres Disziplinarverfahrens. Als der Brief mit dem Bescheid endlich eintrifft, traut sie sich nicht, ihn zu öffnen. Tobias genießt die lockere Stimmung auf Emilys Geburtstagsparty. Als er jedoch merkt, dass Katrin ihn mit einem romantischen Abend überraschen wollte, geht er auf sie zu.