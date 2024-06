Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Toni (r.) ist überglücklich, weiter Polizistin sein zu dürfen. (cg/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" ergreift Mo nach einem nahen Moment mit Julius die Flucht. Kilian setzt sich in "Alles was zählt" dafür ein, dass Hanna Yogalehrerin werden kann. In "GZSZ" erfährt Toni, dass ihr Disziplinarverfahren eingestellt wurde.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach einem intimen Moment mit Julius zieht sich Mo zurück und behauptet, er müsse dringend zu Leyla ins Krankenhaus. Julius ist erneut unsicher, woran er bei Mo ist. Marvin erhält spontan eine Einladung von Johann Lafer zu einer Castingshow und muss daher früher als erwartet von Charlotte Abschied nehmen. Beide haben Schwierigkeiten damit, obwohl sie wissen, dass Marvins Karriere Vorrang hat. Der Sternekoch hat jedoch eine Idee.

Video News

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien wird von gut gemeinten Ratschlägen anderer Mütter überwältigt, und eine unbedachte Bemerkung von Tobias bringt das Fass zum Überlaufen. Stella genießt ihre neue Arbeit in der Konditorei, und Britta erkennt, dass Stellas Talent fürs Zuhören finanziell genutzt werden kann. Cecilias Unterstützung für Benedikt als Chef stößt bei Valentin auf Widerstand. Doch er erkennt, dass Cecilia genau weiß, worauf sie sich einlässt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Henning möchte mit Mirays Unterstützung seine Tutorials wieder aufnehmen, um eine große Hochzeit mit Daniela zu finanzieren, doch Miray lehnt ab. Justus lässt die gesamte Mannschaft für das Debakel beim Ruhrquell-Cup büßen, was Charlie ein schlechtes Gewissen bereitet. Kilian setzt alles daran, Hanna ihren Job als Yogalehrerin im Zentrum zu sichern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner ist überrascht über Nachrichten zu einem längst abgeschlossenen Kapitel. Toni ist überglücklich, als ihr Disziplinarverfahren eingestellt wird. Wird sie wieder in ihren gewohnten Polizeidienst zurückkehren können?