Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 05.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" kann Bambi auf ein Happy End für seine Eltern hoffen. Daniela und Henning wollen sich in "Alles was zählt" vor ihrer gesponsorten Hochzeit drücken. In "GZSZ" versucht Maren, den von Selbstzweifeln geplagten Michi wieder aufzubauen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy versucht vergeblich, Ute auf seine Seite zu ziehen und scheint vor den Augen der Schillerallee an seiner hoffnungslosen Lage zu zerbrechen. Paula sagt nichts, als Cecilia ihr seltsames Verhalten mit den gefundenen Drogen erklärt, aber Cecilias Unterstützung verstärkt Paulas Schuldgefühle nur noch. Bambi will sich aus den Problemen seiner Eltern heraushalten, bis Sina ihm Hoffnung auf ein Happy End gibt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Justus darum kämpft, seine neue Position zu festigen, kommt eine tief verborgene Sehnsucht in ihm zum Vorschein. Daniela und Henning suchen verzweifelt nach einer Möglichkeit, ihre gesponsorte Hochzeit zu vermeiden, und sehen nur einen Ausweg. Die Spannungen zwischen Imani und Tom bleiben bestehen. Gibt es für sie keine gemeinsame Zukunft mehr?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flos Firma gerät in finanzielle Schwierigkeiten, als ein wichtiger Kunde abspringt. Sie hofft jedoch, durch einen Pitch bei Katrin einen neuen Auftrag zu bekommen, gerät aber kurz vorher mit Katrin in Konflikt. Michi zweifelt inzwischen an seiner eigenen Erinnerung, aber Maren hält fest zu ihm.