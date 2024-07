Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 08.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" erfährt Cecilia die Wahrheit über Paula und Valentin. Isabelle fasst in "Alles was zählt" einen riskanten Entschluss. In "GZSZ" ist Jonas sauer, als Katrin Flo eiskalt abserviert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy scheitert daran, heimlich Benedikts Safe zu öffnen. Als er auf seinen Plan B umsteigen will, taucht ein neues Problem auf: Maja. Cecilia erfährt die Wahrheit über Paula und Valentin und stellt Paula vor die Wahl: Valentin oder unsere Freundschaft? Bambi redet seinem Vater ins Gewissen, als dieser sich vor einer Liebesoffensive drückt. Aber was soll Uli tun, wenn ihm die richtigen Worte fehlen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle wird von ihrer Vergangenheit verfolgt. Zusammen mit Kilian schmiedet sie einen riskanten Plan: An einem abgelegenen Ort stellt sie sich ihrer Vergangenheit. Maximilian ist unwillkürlich enttäuscht von Bens Rückkehr aus Kreta. Eine gemeinsame Kendo-Session mit Kim lässt ihn den Grund dafür erkennen. Während das Team beim Skyskating-Cup antritt, widmet sich Justus voller Einsatz der Eissparte und scheint sie auf den richtigen Kurs zu bringen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas ist wütend, dass Flo von Katrin kalt abserviert wurde, und lässt seinen Ärger bei Maren aus. Hat Flo noch eine Chance, diesen Auftrag zu bekommen? John meint, Emily sollte die Arbeit für einen Tag vergessen. Wird Emily einen Weg finden, ihren Bruder auszutricksen und im Arbeitsfluss zu bleiben?