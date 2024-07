Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Maximilian (l.) bietet Kim seine Hilfe an. (cg/spot)

SpotOn News | 09.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" bittet Paula Valentin, auszuziehen. Kim spannt Maximilian in "Alles was zählt" als Babysitter ein. In "GZSZ" glaubt Paul, dass Carlos Alicia belügt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist gerührt, als Patrizia einen besonderen Moment mit ihr teilt, und geht mutig voran, um Patrizias Kampfgeist zu wecken. Paula möchte ihre Freundschaft mit Cecilia nicht aufs Spiel setzen und bittet Valentin, auszuziehen. Valentin fasst daraufhin einen folgenschweren Entschluss. Ronja kann sich nicht auf die Ferien einstellen. Als Nadine ihrer Tochter ein Entspannungsprogramm verordnet, ahnt sie nicht, dass Henry dazwischenfunken wird.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelles Plan schlägt fehl. Sie fürchtet, dass ihr alter Feind durchdreht, wenn ihre Notlüge auffliegt. Während Justus auf weitere Erfolge im Eissport besteht und Deniz ihm diese verspricht, gerät die Hoffnungsträgerin des Teams ins Wanken. Maximilians Vorfreude, durch ein gemeinsames Hobby mehr Zeit mit Kim zu verbringen, kippt, als er unerwartet als Babysitter einspringen muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia ahnt nichts von Carlos' Lügen und Carlos bemüht sich, seine Täuschung aufrechtzuerhalten. Paul hingegen ist überzeugt, dass Carlos Alicia betrügt. Als Alicia Carlos vor ihm verteidigt, kann Paul seinen Ärger nicht mehr zurückhalten. Jonas erfährt, dass Flo für ein gutes Female³-Sicherheitskonzept Geld fehlt. Er versucht, Flo zu überzeugen, seine Hilfe anzunehmen.