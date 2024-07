Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Cecilia fühlt sich von ihren Freunden hintergangen. (cg/spot)

SpotOn News | 10.07.2024, 09:00 Uhr

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia fühlt sich von ihren Freunden hintergangen, bis sie erkennt, dass Paula mit viel größeren Problemen zu kämpfen hat. In ihrer Verzweiflung wendet sich Ute an Benedikt: Kann er als Patrizia-Versteher diese dazu bewegen, sich der notwendigen, lebensrettenden Operation zu unterziehen? Ronja ist schockiert, als sie merkt, dass Henry sie angelogen hat, nur um dann festzustellen, dass seine Lüge aus Nettigkeit erfolgte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela und Henning sind nicht nur wegen Leyla besorgt, sondern auch darüber, dass ihre Hochzeit ins Wasser fällt. Lucie hat daraufhin eine Idee. Leyla ist schockiert, als sie erfährt, dass ihre Verletzung sie wochenlang vom Training abhalten wird, während Justus Schwierigkeiten hat, ihre Sponsoren zu beruhigen. Isabelle versteckt sich in der Steinkamp-Villa und ahnt nicht, dass ihr Gegner längst ein neues Ziel verfolgt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia ist fassungslos über Pauls Behauptung: Carlos soll sie betrogen haben? Sie versucht, den Verdacht zu verdrängen, aber er lässt sie nicht los. Als Alicia Carlos zur Rede stellt, gibt dieser Paul die Schuld. Flo ist gerührt von Jonas' Liebeserklärung. Nachdem sie es schaffen, Anstandsdame Moritz loszuwerden, verbringen sie eine romantische Nacht. Zu allem Überfluss lobt Katrin Flo auch noch für ihr Sicherheitskonzept.