Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Für Leyla bricht eine Welt zusammen - nur Elyas kann sie trösten. (cg/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" muss Leyla erkennen, dass ihre Profisportkarriere vorbei ist. Ute und Britta knacken in "Unter uns" Patrizias Laptop. In "GZSZ" erfährt Tobias, dass er Katrin unwissentlich verletzt hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Für Leyla bricht eine Welt zusammen: Ihre Profisportkarriere ist vorbei, der Traum von Olympia geplatzt! In ihrer Verzweiflung macht sie Klaas dafür verantwortlich – er hat die OP verpfuscht. Sie will keinen Trost, von niemandem! Erst in den Armen ihres Bruders Elyas kann sie ihren Tränen freien Lauf lassen. Während Valerie schon ihr Leben mit Klaas plant, ist Klaas mit seinem Herzen noch bei Jördis. Als Valerie das klar wird, macht sie ihm eine Liebeserklärung. Doch das ändert nichts an Klaas' Gefühlen und er sagt Valerie deutlich, dass er keine Zukunft mit ihr will. Verletzt verlässt Valerie Lüneburg und Jördis wird nachdenklich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute und Britta knacken Patrizias Laptop. Als das nichts bringt, kommt überraschend Hilfe von Nadine. Ringo wird sich schmerzlich bewusst, dass Easy und Charlotte beim Tanzen eine Ebene haben, auf der er nicht mitspielen kann. Aber das soll sich ändern! Vivien macht sich frei von den Ratschlägen und Erwartungen der anderen in Sachen Stillen – richtig ist nur, was für sie, Tobias und ihre Familie gut ist!

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus navigiert das Zentrum gekonnt durch die Sponsorenkrise. Da vertraut ihm Richard seine Sorge um Simone an. Imani ist bemüht, die Probandentestphase unter Verschluss zu halten. Sie ahnt nicht, dass ihre Probandin ihr diesen Plan durchkreuzt. Henning setzt auf Mirays Hilfe, um Danielas Traumhochzeit zu finanzieren. Er erhält ein verlockendes Angebot.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner ist sich bewusst, dass ein Kampf um Rosa Lehmanns Imperium unkalkulierbare Risiken mit sich bringt – und auch Auswirkungen auf seine Ehe haben könnte. Aber darf man sich so eine einmalige Chance entgehen lassen? Als Tobias erfährt, dass er Katrin unwissentlich verletzt hat, versteht er, weshalb sie ihm in letzter Zeit aus dem Weg geht. Doch dann bietet sich ihm eine Gelegenheit, ihr den Spiegel vorzuhalten.