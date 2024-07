Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 11.07.2024, 09:03 Uhr

In "Unter uns" schwatzt Charlotte Benedikt die Zahlenkombination seines Safes ab. Miray wird in "Alles was zählt" unerwartet mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. In "GZSZ" ertappt Toni Erik bei einer Lüge.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Charlotte gelingt es, Benedikt auszutricksen, sodass er ihr freiwillig die Zahlenkombination seines Safes verrät. Jetzt muss Easy nur noch den Beweis für Ringos Unschuld holen. Paula ist überglücklich, als Cecilia versöhnlich an ihre alte Freundschaft erinnert. Doch ihre Sehnsucht nach Valentin bleibt bestehen. Benedikt bietet Patrizia an, die verbleibende Zeit bis zu ihrem Tod so schön wie möglich zu gestalten. Dieses Angebot führt zu einer unerwarteten Vertrautheit zwischen den beiden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Unstimmigkeiten mit den Kadersponsoren auftreten, fordert Justus von Deniz, den angeschlagenen Ruf des Eiskaders wiederherzustellen. Charlie erkennt ihre Chance, als Deniz sie auffordert, sich jetzt zu beweisen. Miray ist völlig überrascht, als sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Wird sie eine zweite Chance bekommen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Spannung zwischen Katrin und Emily bleibt bestehen. Doch als Katrin von ihrem Schmerz wieder eingeholt wird, drohen berufliche Konsequenzen. Emily hat genug. Toni trägt ein neues Kleid und glaubt, dass es Erik nicht gefällt. Als Erik das nicht zugeben will, stellt sie ihn mit einer List zur Rede und erfährt dabei etwas ganz anderes von ihm.