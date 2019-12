Das sind die Top-Influencer des Jahres 2019

Social Media nimmt immer mehr Zeit und mittlerweile auch einiges an Priorität im leben der meisten Menschen ein. So werden auch die sogenannten Influencer immer wichtiger im Alltag – kein neues Phänomen, einfach nur digitalisiertes Empfehlungs- oder Mund-zu-Mund-Marketing.

Die Top zehn Influencer, die die Welt in diesem Jahr in den sozialen Medien am meisten interessiert haben, hat Instagram ermittelt. Überraschend: Unter ihnen befinden sich auffällig viele Kicker.

Die Welt liebt deutsche Fußballer

Platz 10 Heidi Klum

Platz 9 BibisBeautyPalace aka Bianca Claßen

Platz 8 Thomas Müller

Platz 7 Marco Reus

Platz 6 Mario Götze

Quelle: instagram.com

Platz 5 Bastian Schweinsteiger

Platz 4 Manuel Neuer

Platz 3 Lisa Und Lena

Platz 2 Mesut Özil

Platz 1 Toni Kroos

Deutschland liebt Videos und Musik

Platz 10 Loredana

Platz 9 MontanaBlack

Platz 8 Kylie Jenner

Platz 7 Dagi Bee

Platz 6 Capital Bra

Quelle: instagram.com

Platz 5 Ariana Grande

Platz 4 Shirin David

Platz 3 Julienco aka Julian Claßen

Platz 2 Selena Gomez

Platz 1 BibisBeautyPalace aka Bianca Claßen