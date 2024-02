Film Dave Bautista: Zu Tränen gerührt wegen Rolle in ‚Dune‘

Bang Showbiz | 19.02.2024, 18:00 Uhr

Dave Bautista verriet, dass er gerührt gewesen sei, als ihm eine Rolle in ‚Dune‘ angeboten wurde.

Der 55-jährige Schauspieler spielt erneut die Rolle des Glossu Rabban in dem Science-Fiction-Film und erzählte, wie bewegt er davon gewesen sei, die Rolle bekommen zu haben, nachdem er Filmemacher Denis Villeneuve in ‚Blade Runner 2049‘ davon überzeugten konnte, dass er die schauspielerischen Fähigkeiten dafür besitzt.

Als Dave über das Telefonat mit dem Filmemacher nachdachte, enthüllte er in einem Interview gegenüber ‚Collider‘: „Alles, was nach ‚Ich möchte wirklich, dass du diese Rolle spielst‘ kam, habe ich gar nicht mehr gehört. Du kennst meine Geschichte; ich musste echt hart für den ersten ‚Blade Runner‘-Film kämpfen. Ich musste zum Beispiel ein Vorsprechen, einen Make-up-Test und einen Screen-Test machen, da Denis ursprünglich nicht geglaubt hat, dass ich der Richtige für die Rolle sei, also musste ich mich wirklich beweisen. Als er mich also ein oder zwei Jahre später wegen der Rabban-Rolle angerufen hatte, rief er einfach an und sagte zu mir: ‚Hey, ich habe diese Rolle für dich. Ich würde mich echt darüber freuen, wenn du sie spielst.'“ Dave lobte Villeneuve zudem als einen hervorragenden „Geschichtenerzähler“ und lobte seine Art zu kommunizieren, was er von einem Schauspieler erwarten würde.